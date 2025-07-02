Обновление Telegram: списки задач, предложенные посты и дополнительные способы монетизации для каналов

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. Главное нововведение — интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать выполнение задач, не покидая Telegram. Кроме того, добавлены новые возможности для авторов монетизировать контент и привлекать читателей к его созданию.

Списки задач

Пользователи с подпиской Telegram Premium могут создавать в любом чате интерактивные списки. С помощью этого нововведения можно совместно отслеживать задачи и координировать работу команд или просто вести списки покупок и дел.

Списками можно делиться в личных, групповых и рабочих чатах, а также в каналах. Каждый пользователь видит собственное состояние выполнения.

Предложенные посты для каналов

Подписчики могут отправлять контент в свои любимые каналы с помощью прозрачного, полностью автоматизированного интерфейса предложенных постов. Пока что эта функция доступна только Premium-пользователям.

Предложенные посты можно отправлять как личные сообщения каналу. В них могут быть любые материалы — от фан-арта обзоров товаров. Авторы каналов могут выбрать, какие именно публикации публиковать, а какие нет.

Оплата предложенных постов

Пользователь может предложить владельцу канала «звезды» Telegram или Toncoin в обмен на публикацию сообщения.

Владелец канала получит вознаграждение спустя 24 часа после публикации, а если сообщение будет удалено раньше, Telegram автоматически вернет всю сумму.

Монетизация с помощью предложенных постов

Благодаря предложенным постам каналы любого размера могут привлекать пользовательский контент и участвовать в партнерском маркетинге. В сочетании с анонимными рекламными платформами это позволяет монетизировать контент без участия сторонних сервисов.

Все нововведения уже доступны в последней версии приложения.