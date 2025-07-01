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1 июля, 2025
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Приложение Google Calendar вышло для Apple Watch

Google Calendar

Компания Google выпустила приложение Calendar (Календарь) для Apple Watch. Это уже четвертое приложение от компании для smart-часов от Apple.

Версию «Календарь» для Apple Watch можно использовать только для просмотра запланированных событий. Если надо добавить новое мероприятие, то придется воспользоваться приложением для смартфона или веб-версией.

Приложение показывает события и задачи за неделю. Есть список с текущими днями и датами, указанными в правом верхнем углу. Карточки мероприятий выделены цветами и отсортированы в хронологическом порядке. Одним касанием можно увидеть более подробную информацию — продолжительность события, местоположение и список задач.

На циферблат часов можно добавить виджеты «Календаря»: предстоящие события и текущую дату. Также запланированные события отображаются в умной стопке уведомлений.

Скачать приложение Google Calendar для Apple Watch можно бесплатно из App Store.

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