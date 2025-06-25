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25 июня, 2025
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TikTok запустил первый образовательный проект о цифровой грамотности на азербайджанском языке

TikTok запускает в Азербайджане первый образовательный проект о безопасности ncəTəklükəsizlik, призванный обучить пользователей основам цифровой грамотности. Также, в рамках постоянной работы над цифровым благополучием сообщества, TikTok запустил медитационные паузы, помогающие расслабиться и подготовиться ко сну, для всех пользователей приложения.

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в абсолютный приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию дружелюбной среды для творчества. Чтобы поддерживать безопасность, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру. В частности, модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества.

Обучающие видео об онлайн-безопасности

Платформа не только проактивно удаляет небезопасный контент, но и стремится предупреждать риски для пользователей, в том числе инвестируя в обучение своего сообщества. TikTok запускает первую инициативу в Азербайджане, призванную напомнить об основах цифровой грамотности и безопасного создания контента — серию обучающих роликов на азербайджанском языке ncəTəklükəsizlik от популярных авторов контента. Ролики призваны напомнить пользователям о правилах поведения на платформе и полезных инструментах:

  • @donmazhussein рассказал о том, как отправлять жалобы на контент, который потенциально может нарушать Правила сообщества.
  • @qarajda рассказал о том, что на платформе запрещены любые проявления ненависти и дискриминации.
  • @rusmaster.rusdili предупредила о том, что нужно быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
  • @dailybaku напомнила об инструменте «Семейные настройки», который позволяет родителям контролировать настройки безопасности детей-подростков.
  • @myvan_life напомнила о том, что TikTok предназначен для пользователей, достигших 13 лет.
  • @rufan_amiraslanov предупредил о том, что на платформе нельзя демонстрировать опасные действия.
  • @haciseferov напомнил о том, что нужно всегда проверять информацию из Интернета в авторитетных источниках, а также не распространять непроверенные данные.

Вебинар о правилах проведения прямых эфиров

Помимо этого, в прошлом году TikTok представил новые правила монетизации прямых эфиров с целью помочь обеспечить более позитивный и безопасный опыт как для стримеров, так и для зрителей прямых трансляций. Согласно этим правилам, в некоторых случаях стримеры не могут получать вознаграждение во время прямых эфиров TikTok LIVE, например, если их контент низкого качества или неоригинальный. В рамках проекта #ÖncəTəklükəsizlik TikTok LIVE проведет специальный вебинар, где пользователям расскажут о Правилах сообщества платформы и правилах монетизации прямых эфиров. Все желающие смогут посмотреть обучающий эфир в аккаунте @tiktoklive_eecca 2 июля в 17:00. Напомним, что TikTok предъявляет к стримерам одни из самых строгих требований в отрасли: чтобы иметь возможность делать эфиры, авторам должно быть не менее 18 лет, а их аккаунты должны соответствовать дополнительным критериям.

Медитационные паузы: новая функция для отдыха от приложения

Также TikTok постоянно совершенствует инструменты для безопасности и цифрового благополучия пользователей. Недавно платформа представила медитационные паузы — новую функцию для несовершеннолетних пользователей, побуждающую их отдыхать от приложения в ночное время. В результате теста, 98% подростков приняли решение оставить эту функцию включенной и не использовать приложение в ущерб сну. Исследования показывают, что медитация может улучшить качество сна для людей всех возрастов, поэтому в TikTok приняли решение сделать доступными медитационные паузы для всех пользователей вне зависимости от их возраста. Для подростков до 18 лет она будет включена по умолчанию: если они используют приложение после 22 часов, в их ленте рекомендаций будет появляться специальное видео с предложением выполнить медитационное упражнение. Взрослые пользователи могут настроить функцию самостоятельно в настройках экранного времени.

 

О TikTok
TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.

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