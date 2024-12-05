Цвет 2025 года по версии Pantone — Mocha Mousse

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2025 года – им стал Mocha Mousse (Мокко-мусс) под номером 17-1230. Цвет, представленный в виде взбитого десерта в стеклянной чаше, символизирует легкость и уют, а также передает ощущение комфорта, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман (Leatrice Eiseman), описала Mocha Mousse как «изысканный и сочный», но при этом «непритязательный классический» оттенок. Она подчеркнула, что этот цвет расширяет представление о коричневых тонах, переходя от скромного к вдохновляющему и роскошному. По ее мнению, Mocha Mousse отличается выразительностью и универсальностью, прекрасно сочетаясь с различными оттенками кожи.

Институт цвета Pantone ежегодно выбирает главный цвет года на протяжении двух десятилетий. Выбранные цвета года влияют на разработку и продажи продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.