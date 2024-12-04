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5 декабря, 2024
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Согласно исследованию геймеры тратят больше времени на просмотр видео об играх, чем на сами игры

геймеры

Согласно проведенному исследованию компании Midia Research, геймеры в среднем проводят 7,4 часа в неделю за играми и 8,5 часов в неделю за просмотром видео, связанных с играми.

24% пользователей консолей и ПК, а также 48% игроков, совершающие внутриигровые покупки, смотрят игровой контент хотя бы раз в месяц, причем последние представляют собой наиболее перспективную с точки зрения монетизации аудиторию.

Исследование «подчеркивает нераскрытый потенциал для издателей игр по интеграции видеоконтента в собственные экосистемы», считают в Midia Research. Обнаруженная особенность в поведении геймеров говорит о потенциальной утечке прибыли для издателей игр. По мнению авторов исследования, контролируя тематический видеоконтент, разработчики игр могли бы зарабатывать хотя бы на интегрируемой в ролики рекламе.

Компаниям пора начать воспринимать такой контент не только как инструмент маркетинга, отметил аналитик Midia Research Рис Эллиот. Более активное использование видеоконтента также будет способствовать росту игровых компаний.

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