Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Counterpoint Research, международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка потребительской электроники, опубликовала отчет по мировым продажам смартфонов за третий квартал 2024 года.

Первое место занял базовый iPhone 15, на долю которого приходится 3% от общего объема реализованных устройств. На втором и третьем местах расположились iPhone 15 Pro Max и 15 Pro соответственно. Еще один смартфон компании Apple занял место в Топ-10 – это iPhone 14 (9 место). В список самых продаваемых смартфонов в третьем квартале также попали Samsung Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A05, Redmi 13C 4G, Galaxy A35 и Galaxy S24.

Данные об объемах поставок конкретных моделей не раскрываются (это платная информация для клиентов), но сообщается, что особенно хорошо показал себя iPhone 15 Pro Max, сумевший существенно сократить отставание от базового iPhone 15 в сравнении с прошлым годом.

Также отмечается, что в целом продажи устройств Apple несколько снизились из-за увеличения поставок смартфонов Samsung. Доминирование прошлогодних моделей в третьем квартале объясняется тем фактом, что новые смартфоны поступили в продажу в самом конце трехмесячного отрезка. Кроме того, на многих рынках потребители ищут компромисс между техническими характеристиками и ценой устройств и выбор часто делается в пользу прошлогодних моделей.