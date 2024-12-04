Масштабная операция Интерпола привела к задержанию 5500 подозреваемых в киберпреступлениях

Крупнейшая операция Интерпола, проводимая с июля по ноябрь 2024 года, в которой приняли участие правоохранительные органы из 40 стран мира, привела к задержанию рекордного числа подозреваемых в киберпреступлениях — 5,5 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства.

Операция была направлена на борьбу с семью типами киберпреступлений, включая телефонное мошенничество, аферы в сфере онлайн-знакомств, организацию нелегальных азартных игр в интернете с целью отмывания денег и т. д. В ходе операции было изъято свыше $400 млн. как в криптовалюте, так и в фиатных деньгах.

Кроме того, правоохранительным органам удалось ликвидировать китайскую крупнейшую сеть телефонных мошенников, ущерб от деятельности которой составил $1,1 млрд. 27 членов преступной группы были задержаны, 19 из них впоследствии предъявлены обвинения. По данным следствия, в сеть мошенников попало около 1900 человек. Подчеркивается, что главными задачами стали не только выявление и задержание преступников, но и возврат похищенных активов.

«Последствия киберпреступлений могут быть разрушительными — люди теряют свои сбережения, бизнес не может продолжать работу, а доверие к цифровым и финансовым системам оказывается подорванным», — отмечает генеральный секретарь Интерпола Вальдес Уркиза.

Разоблачение схем компрометации деловой электронной почты стало еще одной важной частью операции. Преступники проникали в корпоративные почтовые аккаунты и рассылали фейковые просьбы на перевод средств от имени руководства компании. В одном из таких случаев фирма из Сингапура перевела $42,3 млн. на счет подставного поставщика. Благодаря оперативным действиям Интерпола удалось перехватить $39,3 млн. и задержать семерых подозреваемых. Были возвращены еще $2,6 млн., которые были переведены мошенниками из Восточного Тимора в Индонезию.

Интерпол заявил, что по сравнению с 2023 годом количество раскрытых дел по борьбе с онлайн-мошенничеством увеличилось почти вдвое — более 8309.