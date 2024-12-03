Самые мощные Android-смартфоны ноября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов по итогам ноября 2024 года. Шесть мест занимают модели на базе Snapdragon 8 Elite, четыре — на MediaTek Dimensity 9400.

Возглавил Топ-10 недавно представленный игровой Asus ROG Phone 9 Pro на базе процессора Snapdragon 8 Elite и конфигурацией памяти 24 Gb/1 Tb. Смартфон набрал 2 932 124 балла. На втором месте расположился Vivo X200 Pro с Dimensity 9400 (16 Gb /1 Tb) с результатом 2 860 505 баллов. Третье место занимает OPPO Find X8 Pro с таким же процессором и объемами памяти — 2 847 249 баллов.

В рейтинг AnTuTu также вошли: iQOO 13, OnePlus 13, OPPO Find X8, Vivo X200, Honor Magic 7 Pro, Honor Magic 7 и Redmi K80 Pro.

Статистика была собрана в период с 1 по 30 ноября 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.