Honor X9c Smart получил камеру на 108 Мп и прочный корпус

Компания Honor представила новый смартфон начального уровня под названием X9c Smart, который получил хорошую защиту корпуса от ударов и падений. Аппарат сохраняет работоспособность при падении с высоты 2 м. Также сообщается, что он устойчив к царапинам благодаря нанопокрытию на стеклянной панели. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP65. Цена смартфона не названа, но параметры указывают на то, что он будет недорогой.

Honor X9c Smart оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей (389 ppi), частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 850 нит. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя — 256 Gb. В основную камеру входит датчик на 108 Мп (1/1.67″, f/1.75, цифровой зум до 10x) и широкоугольный 5 Мп модуль (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45).

Аккумулятор емкостью 5800 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Отмечается, что батарея устойчива к морозам до минус 30°C. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC-модуль, GPS, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и поддержка ИИ-функций, среди которых умный ластик и умный портретный режим для фото. Для разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Android 14 с программной оболочкой MagicOS 8. Габариты и вес: 166 x 75.8 x 7.9 мм, 193 гр.

На выбор два цвета корпуса: белый и бирюзовый. В продажу в Китае смартфон Honor X9c Smart поступит 11 декабря, на глобальный рынок — до конца 2024 года.