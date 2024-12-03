Honor выпустил обновленные ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus 2025

Компания Honor представила обновленные версии ноутбуков MagicBook X14 Plus и X16 Plus. Модели 2025 года оснащены мощным 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-220H, который еще официально не представлен. Чип обеспечивает высокую производительность для различных задач, от офисных приложений до более ресурсоемких задач, таких как обработка фото и видео. Ноутбуки будут доступны в версиях с 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR4x и твердотельным накопителем на 1 Tb.

MagicBook X14 Plus 2025 получил 14-дюймовый антибликовый IPS-экран с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью подсветки до 430 нит. Обеспечивается 100% цветового охвата sRGB. Дисплей имеет сертификаты TUV Rheinland, подтверждающие отсутствие мерцания и низкий уровень вредного для глаз синего света. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 60 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 65 Вт.

MagicBook X16 Plus 2025 оснащен 16-дюймовым антибликовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей. Остальные характеристики дисплея идентичны MagicBook X14 Plus 2025. В ноутбуке установлен аккумулятор на 75 Втч, который также поддерживает 65-ваттную зарядку.

Ноутбуки поддерживают фирменную технологию Magic AI, которая оптимизирует работу устройства для ежедневной офисной работы, обеспечивая до 11 часов автономной работы. В наличии имеются три интерфейса USB-C, два USB-A 3.2 Gen 1, HDMI и 3,5-мм порт для наушников. Есть модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и веб-камера (720p). Ноутбуки оснащены полноразмерной клавиатурой с подсветкой и двумя динамиками. Корпус Honor MagicBook X14 Plus 2025 выполнен из металла с металлическим шарниром, его вес составляет около 1,34 кг. MagicBook X16 Plus имеет три боковые стороны из алюминиевого сплава и одну сторону из пластика, вес ноутбука — 1,79 кг.

Оба ноутбука будут предложены в серой и голубой расцветках корпуса. Продажи стартуют 12 декабря по следующим ценам: