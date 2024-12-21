Лучшие мини-PC 2024 года

Они могут быть небольшими, но и такими же мощными, как некоторые из настольных компьютеров и ноутбуков. Ниже вы предлагаем вам познакомиться с лучшими представителями этого класса компьютеров, выбранных на основании их скорости, характеристик и компактного дизайна.

1. Apple Mac mini

Маленький компьютер от Apple получил большое обновление

Технические характеристики:

Процессор: M4 (по 10 ядер CPU и GPU) или M4 Pro (14 ядер CPU и 20 ядер GPU).

Оперативная память: до 64 Gb.

Хранилище: SSD-накопитель емкостью до 8 Tb.

Порты: 5х USB Type-C (5х Thunderbolt 4 у модели с процессором M4, 2х Thunderbolt 4 и 3х Thunderbolt у модели с M4 Pro), USB Type-A, Gigabit Ethernet, HDMI, 3,5 мм аудиоразъем.

Беспроводное подключение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3.

Плюсы:

еще мощнее;

маленький размер.

Минусы:

не подлежит модернизации;

высокая цена.

Apple Mac mini с превосходной производительностью и великолепным дизайном, это отличный выбор для большинства людей, ищущих настольный компьютер небольшого форм-фактора. Укомплектованный невероятно быстрыми процессорами новейшей линейки Mac mini («mini» пишется строчными буквами, чтобы подчеркнуть его компактную форму) идеально подходит для запуска основных офисных приложений, просмотра веб-страниц, вплоть до выполнения интенсивных творческих задач, таких как редактирование фотографий и видео. Эта машина также является одной из самых доступных с учетом ее производительности, но если вы хотите что-то подешевле от Apple, то можете обратить внимание на Mac mini с процессором M2, который является очень хорошей и доступной альтернативой. Тем не менее, это устройство станет отличной точкой входа в закрытую экосистему Apple и предназначено для тех, кто хочет мини-PC, готовый к работе с момента включения.

2. Beelink U59

Хорошее соотношение цены и качества

Технические характеристики:

Процессор: Intel Celeron.

Графика: Intel UHD Graphics.

Оперативная память: 16 Gb.

Хранилище: SSD-накопитель M.2 2280 SATA емкостью 512 Gb.

Порты: USB 3.1 Gen 1 USB Type-C, 4x USB3.1 Gen 1 Type-A, 2x HDMI 1.4, 2x адаптера Gigabit LAN, 3,5 мм аудиоразъем.

Беспроводное подключение: Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2.

Плюсы:

очень маленький размер;

в комплекте есть крепление VESA;

возможность замены SSD-накопителя и увеличения объема оперативной памяти;

очень доступная цена.

Минусы:

слот M.2 только SATA;

все порты USB 5 Гбит/с.

Beelink U59 обеспечивает хорошую производительность при выполнении основных задач, таких как просмотр и использование офисных приложений. Он не обладает самыми лучшими характеристиками на рынке, но имеет прекрасный потенциал в качестве небольшой офисной машины. Внутри также есть отсек для 2,5” накопителя, так что у вас появится еще больше вариантов для хранения информации. Включающий два порта HDMI и два порта Gigabit LAN, Beelink U59 прекрасно подойдет не только для использования в офисе, но и выступит в качестве автономного брандмауэра.

3. Minisforum UM790 Pro

Для видеомонтажа и не только

Технические характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 9.

Графика: AMD Radeon 780M.

Оперативная память: до 64 Gb.

Хранилище: SSD-накопитель M.2 2280 PCIe4.0 емкостью до 1 Tb.

Порты: 4x USB3.2 Type-A, 2x HDMI 2.1, 2x USB 4, RJ45 2.5G Ethernet, 3,5 мм аудиоразъем,

Беспроводное подключение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3.

Плюсы:

мощные возможности для обработки видео;

универсальные возможности подключения;

наличие разъема VESA для крепления к монитору.

Минусы:

высокая цена.

Minisforum UM790 Pro впечатляет своим компактным дизайном и высокой производительностью. Когда дело доходит до редактирования видео на мини-PC, важно выбрать машину с продвинутыми характеристиками и готовностью справиться даже с самым ресурсоемким программным обеспечением. Некоторые мини-PC в нашем обзоре прекрасно справятся с этой задачей, но Minisforum UM790 Pro выделяется на их фоне. Оснащенный процессором AMD Ryzen 9 7940HS и графическим процессором AMD Radeon 780M этот компьютер подойдет как для творческих профессионалов и геймеров, так и для выполнения более простых офисных задач Дизайн может показаться простым, но он практичен, подчеркивая функциональность. В качестве альтернативы для профессиональных видеоредакторов можно порекомендовать только Apple Mac mini или Apple Mac Studio.

4. Minisforum Neptune HX100G

Мощное сочетание характеристик для запуска игр

Технические характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 7 7840HX.

Графика: AMD Radeon RX 6600M.

Оперативная память: до 64 Gb.

Хранилище: SSD-накопитель емкостью до 1 Tb.

Порты: 3x USB3.2 Gen1 Type-A, USB3.2 Gen2 Type-A, 2x USB4 Type-C, 2x HDMI, USB3.2 Gen1 Type-C, RJ45, 3,5 мм аудиовход, 3,5 мм аудиовыход.

Беспроводное подключение: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Плюсы:

отлично подходит для игр;

мощный процессор AMD;

высококачественная графика;

поддержка двух дисплеев с разрешением 8K.

Минусы:

дорогой;

ограниченные возможности для модернизации;

большой внешний адаптер.

Minisforum Neptune HX100G преодолевает разрыв между настольным компьютером и мини-PC, предназначенными для гейминга. Впечатляющая производительность этого компьютера позволяет предположить, что он предназначен для геймеров, создателей контента и видеоредакторов. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen 7 7840HS и графикой Radeon RX 6650M. Размер и вес HX100G несколько расширяют определение «мини», однако увеличение размера помогает с охлаждением, что является справедливым компромиссом. Кстати, Assassin’s Creed, Cyberpunk 2077 и Tekken 8 показывают на нем неплохие результаты при тестах.

5. Apple Mac Studio

Все еще один из лучших представителей семейства

Технические характеристики:

Процессор: Apple M1 или M2.

Графика: 24-60-ядерный графический процессор.

Оперативная память: до 64 Gb.

Хранилище: SSD-накопитель емкостью до 1 Tb.

Порты: Thunderbolt 4, USB Type-C, USB 4, USB 3.1, USB-A, HDMI, Ethernet, 3,5 мм аудиоразъем.

Плюсы:

компактный;

мощный, особенно на базе процессора M2 Ultra;

множество портов;

практически бесшумный.

Минусы:

дорогой;

не подлежит модернизации;

мышь и клавиатура в комплект не входят.

Если вам нужен мощный мини-PC, то Apple Mac Studio в максимальной комплектации — это лучший выбор. Mac Studio изготовлен из цельного алюминиевого профиля, имеет площадь основания 7,7” и высоту 3,7”. Он легко справляется с редактированием видео в формате 8K и передовыми инструментами редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта в Adobe Photoshop. Суть в том, что вы просто не получите другой мини-PC такого же уровня производительности в столь компактном корпусе. Его направленность на творческих профессионалов означает, что он подойдет не всем. Но если вам нужен мощный и компактный творческий мини-PC, то вы найдете массу причин, за что можно полюбить Apple Mac Studio.

6. Minisforum Mercury EM780

Самый маленький мини-PC

Технические характеристики:

Процессор: AMD Ryzen 7 7840U.

Графика: AMD Radeon 780M.

Оперативная память: до 34 Gb LPDDR5.

Хранилище: SSD-накопитель M.2 PCIe4.0 емкостью до 1 Tb.

Порты: 2x USB4, 2x USB3.2 Type-A, HDMI, 3,5 мм аудиоразъем.

Беспроводное подключение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

Плюсы:

ультракомпактный;

отличная производительность;

множество возможностей для подключения.

Минусы:

дорогой;

ограниченные возможности для модернизации.

Несмотря на сверхкомпактный дизайн, EM780 впечатляет процессором AMD Ryzen 7 7840U, графикой AMD Radeon 780M и 32 Gb оперативной памяти. Доступны конфигурации с SSD-накопителем емкостью 512 Gb и 1 Тb. Вопреки ожиданиям, Minisforum Mercury EM780 работает быстро, легко справляется с офисными приложениями, базовым редактированием видео и даже с играми класса ААА, хотя для достижения наилучших результатов вам придется покопаться в графических настройках. Это не самый дешевый мини-PC, и наверняка вам захочется иметь больше возможностей для его модернизации, но если размер и производительность являются для вас наиболее важными факторами, то EM780 — это то, что нужно.

7. Intel NUC 13 Pro

Компактный мини-PC для бизнес-задач

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core i7-1360P.

Графика: Intel Iris Xe Graphics.

Оперативная память: до 64 Gb.

Хранилище: SSD-накопитель PCIe Gen 4 NVMe емкостью 512 Gb.

Подключения: 2x USB 4.0 Type-C (Thunderbolt 4), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, RJ45 Ethernet, 3,5 мм аудиоразъем.

Беспроводное подключение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

Плюсы:

13-е поколение процессоров Intel вплоть до моделей с поддержкой vPro;

возможность замены SSD-накопителя и увеличения объема оперативной памяти;

бесшумный.

Минусы:

разъем питания не USB Type-C;

доступность.

Intel NUC 13 Pro предлагает идеальное сочетание размера, производительности, устойчивости и надежности, которые необходимы современному бизнесу. Некоторые модели также оснащены процессорами Intel vPro Enterprise для обеспечения комплексной безопасности, стабильности корпоративного уровня и аппаратного удаленного управления. Этот мини-PC можно обновлять и ремонтировать, что обеспечивает стабильное, многократно используемое решение для широкого спектра бизнес-потребностей, включая клиентские, периферийные и цифровые вычисления. Возможно, Intel NUC 13 Pro не самый дешевый вариант для компактных вычислительных устройств, но он из очень надежного источника и предлагает абсолютное передовое в технологии NUC. В качестве альтернативы вы можете обратить внимание на Dell OptiPlex 7000 — еще один мини-C для бизнеса с высоким рейтингом.

Какие существуют типы мини-PC?

Существует большое разнообразие мини-PC, доступных в различных размерах и предназначенных для различных вариантов использования. Некоторые мини-PC разработаны для размещения под столом, в то время как другие имеют уникальную вертикальную конструкцию, которая позволяет размещать их на столе рядом с монитором и в пределах досягаемости руки. Вы также можете полностью скрыть их за монитором, если они оснащены крепежными отверстиями VESA. Лучшие современные мини-PC являются прекрасной альтернативой громоздким полноразмерным настольным компьютерам и системам All-in-One для всех видов использования: от административных работников, занимающихся вводом данных, до специалистов по обслуживанию клиентов и офисов контактных центров, творческих профессионалов и студентов, обучающихся дома.

Как лучше всего использовать мини-PC?

Мини-PC отлично справляются с повседневными задачами, такими как просмотр веб-страниц, обработка текстов, потоковая передача видео и легкие игры. Вы можете легко подключить их к телевизору, чтобы играть в игры и смотреть фильмы через такие платформы, как Netflix, либо через собственный медиа-сервер. С характеристиками, сопоставимыми с ноутбуками среднего класса, они не обладают необходимыми CPU и GPU для запуска более ресурсоемких приложений и игр. В таких обстоятельствах, возможно, стоит инвестировать в высокопроизводительные устройства, такие как ноутбуки для редактирования видео, которые созданы для больших рабочих нагрузок.

В чем заключаются недостатки мини-PC?

Хотя некоторые мини-PC великолепны, они не лишены недостатков. Когда дело доходит до характеристик, возможности мини-PC меркнут по сравнению с современными настольными компьютерами и лучшими ноутбуками. Хотя у вас не должно возникнуть проблем с использованием большинства из них в качестве экономящей место альтернативы, это может затруднить использование ресурсоемких приложений и процессов. Об обновлении этих внутренних компонентов обычно не может быть и речи. Даже некоторые из лучших мини-PC не всегда можно модернизировать, по крайней мере, без некоторых технических знаний и навыков. У них нет встроенных аккумуляторов, как в ноутбуках, поэтому они также должны работать от сети. Как и традиционный настольный компьютер, мини-PC лучше всего использовать в местах с легким доступом к монитору или телевизору, клавиатурам и другим периферийным устройствам. Из-за их форм-фактора некоторые пользователи также могут испытывать проблемы с перегревом.