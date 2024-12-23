Компания ULTRA Technologies получила статус Lenovo 360 Platinum Infrastructure Solutions Partner в 2024 году

На прошедшем 11 декабря форуме Lenovo Day Baku, который собрал лидеров мнений и индустриальных экспертов Центральноазиатского региона, представителей международных технологических вендоров Lenovo, Intel, Microsoft, Veeam, а также, участников из корпоративного и государственного секторов Азербайджана, компания ULTRA Technologies была отмечена как авторизованный партнер Lenovo 360 Platinum Infrastructure Solutions Partner. Представителям компании был вручен специальный сертификат.

Данный статус доказывает признание вендором высокой компетенции команды ULTRA Technologies в использовании оборудования и продуктов Lenovo, а также подтверждает, что специалисты компании прошли специализированное обучение по продуктам Lenovo и выполнили условия партнерской программы, доказав превосходный уровень знания и эксплуатации решений компании Lenovo. Столь высокая оценка была дана на основании реализации ULTRA Technologies на рынке Азербайджана ряда масштабных IT-проектов, базирующихся на инновационных решениях Lenovo.

Также в офисе компании ULTRA Technologies прошла встреча топ-менеджмента компании с директором Lenovo Global Technology Azerbaijan Расимом Бахши, в рамках которой были обсуждены планы по развитию совместной деятельности в 2025 году.