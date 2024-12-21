При поддержке Azercell состоялся «Лагерь информатики»

Успешно продолжается подготовка юных программистов, которые представят Азербайджан на международных олимпиадах. В рамках сотрудничества Azercell, Министерства науки и образования и Института образования в Бакинской высшей школе нефти был организован очередной «Лагерь информатики».

В лагере участвовали школьники, готовящиеся к Европейской олимпиаде по информатике для девушек, Европейской юношеской олимпиаде по информатике и Международной олимпиаде по информатике. В тренингах приняли участие ученики 8-9 классов из Баку и регионов страны, отличившиеся в республиканских предметных олимпиадах.

В рамках недельной интенсивной программы школьники ежедневно участвовали в соревнованиях, проводимых в формате международных олимпиад. После каждого этапа школьники анализировали задачи, обсуждали их решения и изучали новые темы, углубляя свои знания и навыки.

Отметим, что с 2017 года подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО «Azercell Teleсom». За это время учащиеся из регионов и столичных школ Азербайджана завоевали в общей сложности 80 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.