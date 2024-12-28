Лучшие изогнутые мониторы для геймеров и креативщиков

Если вы хотите получить оптимальные визуальные впечатления и увидеть полную большую картинку на одном экране, то изогнутые мониторы — это то, что вам нужно. Они предлагают естественные углы обзора по всему полю зрения, что может помочь снизить нагрузку на глаза, сохраняя при этом точность цветопередачи. Однако изогнутые мониторы не всегда являются лучшими для креативщиков, так как они могут вызывать небольшие визуальные искажения, что делает творческую работу, требующую абсолютной точности, немного сложной. Чтобы помочь вам найти наилучшие возможные варианты, мы сравнили лучшие изогнутые экраны, учитывая дизайн, производительность и ценность каждой модели, а также любые особые функции и более тонкие детали, такие как доступность портов, чтобы помочь вам решить, какой экран украсит ваш домашний офис или студию.

1. Philips Evnia 34M2C8600

Лучший ультраширокий монитор в целом

Характеристики:

Диагональ: 34”.

Соотношение сторон: 21:9.

Разрешение: QHD Wide (3440×1440 пикселей).

Порты: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB Type-C (поддерживает подачу питания), 1x USB Type-B 3.2 восходящий, 4x USB Type-A нисходящий поток.

Плюсы:

великолепная изогнутая OLED-панель;

минимальное растяжение и искажение;

впечатляющая цветовая гамма;

изысканный дизайн.

Минусы:

цена профессионального уровня;

отсутствие регулировки цветовой температуры.

Если вы хотите лучшее из лучшего, то вам стоит обратить внимание на Philips Evnia 34M2C8600. Это премиальный ультраширокий геймерский монитор, но он хорошо подходит и для творческой работы благодаря отличному цветовому охвату и отзывчивости великолепной OLED-панели. Его изгиб довольно плавный (всего 1800R). Это означает, что вы не будете чувствовать себя плавающим в аквариуме. Кроме того, есть очень незначительный уровень искажения внешнего края, что означает, что точность при выполнении творческих задач, таких как работа с графикой, не будет искажена. При этом монитор предлагает не менее захватывающий опыт, если вы захотите использовать его для развлечений, вроде игр и потоковых видеосервисов. Конечно, он имеет довольно высокую цену, но на рынке очень мало вариантов, которые были бы настолько хороши при такой цене.

2. Philips Evnia 27M2C5500W

Лучший бюджетный сверхширокий монитор

Характеристики:

Диагональ: 27”.

Соотношение сторон: 16:9.

Разрешение: QHD (2560×1440 пикселей).

Порты: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 4x USB 3.2 Gen 1 нисходящий, 1x USB 3.2 Gen 1 восходящий, аудиоразъем.

Плюсы:

яркий и быстрый;

хороший цветовой охват;

простое подключение по DisplayPort и HDMI.

Минусы:

изогнутый экран отлично подходит для игр, но не для творческих задач;

максимальная яркость 400 кд/м2.

Если у вас ограниченный бюджет, то следующим лучшим вариантом будет Philips Evnia 27M2C5500W с более слабыми характеристиками. Это, в первую очередь, геймерский монитор, однако его приличный цветовой охват и разрешение QHD делают его приемлемым вариантом для любителей творчества, у которых нет лишних средств или необходимости в разрешении 4K. Он яркий и быстрый, предлагает достойный набор портов, однако имеет небольшое визуальное искажение, как и у многих изогнутых мониторов. Это означает, что фоторедакторы или графические дизайнеры могут остаться недовольны Philips Evnia 27M2C5500W. Его низкая максимальная яркость в 400 кд/м2 также может вызвать трудности у творческих людей. Тем не менее, как и в случае с премиальной моделью Evnia, указанной выше, модель 26M2C5500W от Philips является отличным вариантом, если вам нужен монитор, который хорошо справляется с потоковой передачей данных и играми.

3. Dell UltraSharp U4924DW

Лучший сверхширокий изогнутый монитор

Характеристики:

Диагональ: 49”.

Соотношение сторон: 32:9.

Разрешение: QHD (5120×1440 пикселей).

Порты: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, порт USB Type-C/DP с подачей питания, 4x USB Type-A 3.2 нисходящих, 2x USB Type-C 3.2 нисходящих, 1x USB Type-C 3.2 восходящий, 1x USB Type-A нисходящий с зарядкой аккумулятора, линейный аудиовыход, Ethernet.

Плюсы:

двойное разрешение QHD;

множество портов;

хорошая цветовая гамма.

Минусы:

частота обновления 60 Hz;

такой же дорогой, как и конкуренты с более высокими характеристиками.

Dell UltraSharp U4924DW имеет диагональ 49”, а это эквивалент двух 27” мониторов, расположенных рядом, что идеально подходит для тех, кому нужно одновременно работать с несколькими окнами. Однако он не так хорош для захватывающих развлечений, как некоторые другие экраны в нашем обзоре, имея среднюю частоту обновления всего 60 Hz и низкую максимальную яркость в 350 кд/м2. Однако, хоть и есть множество конкурентов с лучшими характеристиками по той же цене, вы вряд ли захотите пожертвовать несколькими лишними дюймами, которые предлагает этот гигант. К тому же, изображение на нем достаточно резкое и яркое, что подойдет для большинства фото- и графических работ.

4. Iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1

Лучший бюджетный ультраширокий монитор

Характеристики:

Диагональ: 45”.

Соотношение сторон: 32:9.

Разрешение: 5120×1440 пикселей.

Порты: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, USB Type-C (90 W PD), 3x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-B, аудиоразъем, Ethernet.

Плюсы:

действительно большой;

много портов;



Минусы:

слишком большой;

трудно получить доступ к задней панели;

нет функции «картинка в картинке».

Хотя диагональ экрана этого монитора меньше, чем у Dell UltraSharp U4924DW, Iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 является надежным ультрашироким монитором, предлагающим хороший набор портов, переключатель KVM, частоту обновления 165 Hz и столько же пикселей, сколько два монитора, расположенные рядом. Он отлично подходит для игр, особенно по своей цене. Это фантастический экран с эффектом погружения. Опять же, его частота обновления в 60 Hz не подходит для серьезных игр, но этого вполне достаточно для обычного геймера. Для творческих людей слегка изогнутый и тонкий LCD-дисплей с небольшой рамкой и регулируемая подставка с возможностью поворота на 1700 обеспечивают достойную эргономику для ежедневной работы. Правда, угол изгиба на самом деле недостаточно глубокий, чтобы полностью охватить поле зрения. Тем не менее, он имеет солидную плотность пикселей 109 ppi, а также 100% охват цветовой палитры sRGB, 98% охват цветовой палитры DCI-P3 и 98% охват цветовой палитры P3, что позволяет эффективно использовать 1,07 млрд. предлагаемых цветов. В общем, этого достаточно для креативщиков, работающих с неподвижными изображениями.

5. AOC AGON PRO AG456UCZD

Лучший геймерский изогнутый монитор

Характеристики:

Диагональ: 44,5”.

Соотношение сторон: 21:9.

Разрешение: 3440×1440 пикселей.

Подключение: 1x USB Type-C 3.2, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 4x USB Type-A 3.2, аудиоразъем.

Плюсы:

OLED;

частота обновления 240 Hz.

Минусы:

не совсем 4K;

проблемы с окантовкой OLED.

есть более доступные альтернативы.

AGON PRO AG456UCZD — это устройство, которое можно любить или ненавидеть в зависимости от того, как вы хотите его использовать. Но в тех случаях, для которых этот монитор предназначен, он просто великолепен. С одной стороны, дисплей обладает прекрасной четкостью, предлагая разрешение 3440×1440 пикселей на своем колоссальном экране диагональю 44,5”. А с частотой обновления в 240 Hz геймеры будут более чем довольны его производительностью. Однако он довольно дорогой, особенно для монитора с разрешением ниже 4K, и стоит подчеркнуть, что не все игры будут совместимы с этим гигантским дисплеем. Тем не менее, если у вас есть место на столе и вам также нужно что-то, что соответствует эстетике вашего интерьера, вроде шестизональной RGB подсветке, AGON PRO AG456UCZD порадует вас.

6. Gigabyte MO34WQC

Лучший изогнутый монитор для работы

Характеристики:

Диагональ: 34”.

Соотношение сторон: 21:9.

Разрешение: 3440×1440 пикселей.

Подключение: 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, USB Type-C (плюс концентратор), аудиоразъем.

Плюсы:

цвет и контрастность OLED;

удобство сверхширокого экрана;

отлично подходит как для работы, так и для игр.

Минусы:

еще дороже других вариантов.

Gigabyte MO34WQC, пожалуй, самый практичный изогнутый монитор в нашем списке. 34” OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9 гораздо легче поместится на вашем рабочем столе. Его размер означает, что он больше похож на полтора стандартных широкоэкранных монитора, чем на два, иногда этого вполне достаточно для творческой работы. Но это позволяет вам расположить документ в центре экрана, окружив его инструментами. Кроме того, вы по-прежнему получаете удовольствие от погружения при просмотре фильмов или в играх, поскольку его OLED-дисплей предлагает приличное разрешение и высокую частоту обновления в 175 Hz, а после калибровки сможет справиться даже с редактированием изображений и видео. Это надежный универсал, особенно если вам не нужна огромная площадь, предлагаемая другими мониторами в нашем списке.