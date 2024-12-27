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28 декабря, 2024
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Власти Италии одобрили покупку Piaggio Aerospace компанией Baykar

Piaggio Aerospace

Министерство промышленности и производства Италии одобрило продажу авиационного гиганта страны Piaggio Aerospace турецкой компании Baykar Makina, специализирующейся на беспилотных летательных аппаратах. Финансовые детали сделки не раскрываются. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Piaggio Aerospace, ранее известная как Piaggio Aero Industries, была основана в 1884 году. Компания специализируется на проектировании и производстве самолетов и авиационных двигателей как для военного, так и для гражданского применения. В 2018 году итальянская компания объявила себя банкротом, а в 2020 году ее активы были выставлены на продажу.

В настоящее время компания состоит из двух подразделений: Piaggio Aero и Piaggio Aviation. Ранее компания принадлежала Mubadala Investment Company, базирующейся в Абу-Даби.

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