Intel представил дискретные видеокарты Arc B580 и Arc B570 по цене от $219

Компания Intel представила видеокарты следующего поколения линейки Arc Battlemage. Первыми графическими ускорителями серии на новой архитектуре Xe2-HPG стали модели для ПК среднего уровня — Arc B580 и Arc B570. Новинки позиционируются как более доступная альтернатива Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD RX 7600.

Технические характеристики Intel Arc B580 включают 20 ядер Xe, 20 блоков RT, 12 Gb памяти GDDR6 на 192-битной шине (общая пропускная способность памяти 456 ГБ/с), тактовую частоту 2,6 GHz и максимальный TDP 190 Вт. Arc B570 имеет 18 ядер Xe, 18 блоков RT и 160-битную шину с 10 Gb памяти GDDR6 (пропускная способность памяти 380 ГБ/с), частоту 2,5 GHz и максимальный TDP 150 Вт. Обе видеокарты оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8, тремя разъемами DisplayPort 2.1 (UHBR13.5) и HDMI 2.1.

В Intel говорят, что Arc B580 — это лучшая видеокарта в своем классе по соотношению цены и производительности. Согласно внутренним тестам компании, Arc B580 до 32% быстрее GeForce RTX 4060. В режимах с трассировкой лучей Arc B580 опережает карты Nvidia до 25%.

Компания утверждает, что Arc B580 в среднем на 10% быстрее RTX 4060 в ряде игр при разрешении 1440p и «ультра» настройках графики, если использовать процессор Intel Core i9-14900K. В таком сочетании удастся стабильно превышать 60 fps в Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Returnal и «Ведьмаке 3», где RTX 4060 не может этого достичь.

B580 демонстрирует преимущества в играх, где у конкурентов ограничена видеопамять. В качестве примера привели Forza Motorsport, где RTX 4060 опередила B580 с результатом 86 fps против 77 fps, но при включении трассировки лучей модель Intel показала результат 64 fps против 57 fps у RTX 4060.

Цена Arc B580 составит $249, продажи начнутся 13 декабря. Arc B570 поступит в продажу 16 января 2025 года по цене $219. Intel будет продавать собственную ограниченную серию видеокарты Arc B580 в версии Limited Edition с двумя вентиляторами, одним 8-контактным разъемом питания и «почти бесшумной» работой.

Партнеры компании — Acer, ASRock, Gunnir, Sparkle, Maxsun и Onix, будут предлагать свои версии графического ускорителя.