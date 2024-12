Хакеры создали эксплойт, который позволяет обойти систему лицензирования Microsoft

Хакерская группировка Massgravel утверждает, что ей удалось создать эксплойт, который позволяет обойти систему лицензирования Microsoft и активировать практически все современные версии Windows и офисного пакета Microsoft Office.

Эксплойт поддерживает активацию через облачный сервис Key Management Services (KMS), что значительно упрощает его использование в корпоративной среде и еще больше ставит под угрозу основы защиты лицензионных продуктов Microsoft. Хакеры назвали свой эксплойт «самым крупным прорывом в пиратстве Windows/Office за всю историю».

This is the largest breakthrough in Windows / Office piracy ever.

This solution will be available in the coming months—stay tuned for updates! pic.twitter.com/8wwM3JjSJF

— MAS (@massgravel) November 29, 2024