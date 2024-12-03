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3 декабря, 2024
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Хакеры создали эксплойт, который позволяет обойти систему лицензирования Microsoft

эксплойт

Хакерская группировка Massgravel утверждает, что ей удалось создать эксплойт, который позволяет обойти систему лицензирования Microsoft и активировать практически все современные версии Windows и офисного пакета Microsoft Office.

Эксплойт поддерживает активацию через облачный сервис Key Management Services (KMS), что значительно упрощает его использование в корпоративной среде и еще больше ставит под угрозу основы защиты лицензионных продуктов Microsoft. Хакеры назвали свой эксплойт «самым крупным прорывом в пиратстве Windows/Office за всю историю».

Их недавний проект Microsoft Activation Scripts (MAS) уже завоевал популярность благодаря надежности и простоте использования. Новый метод активации, который хакеры называют революционным, позволяет обходить практически всю схему защиты, лежащую в основе модели лицензирования Windows и Office, без изменения системных файлов или установки стороннего ПО.

Massgravel утверждает, что эксплойт охватывает не только текущие версии Windows и Office, но и лицензии программы Extended Security Updates (ESU). Это позволяет продлить срок получения обновлений безопасности для Windows 10, официальная поддержка которой завершится в октябре 2025 года.

Инструмент пока что находится в стадии доработки, а его финальная версия будет представлена в ближайшие месяцы. По словам хакеров, их методика особенно эффективна для старых версий Windows, которые широко применяются в корпоративной среде. В некоторых сценариях предпочтение следует отдавать традиционным методам, таким как HWID-активация (привязка лицензии к уникальному идентификатору оборудования компьютера), поскольку они обладают рядом преимуществ.

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