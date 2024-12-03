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4 декабря, 2024
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Statcounter: Google Chrome — самый используемый браузер в мире по итогам ноября

Google Chrome

Онлайн-сервис Statcounter опубликовал статистику по мировому рынку десктопных браузеров по итогам ноября 2024 года.

Согласно свежим данным, Google Chrome, как и раньше, остается самым используемым браузером в мире. Доля десктопной версии Google Chrome за прошлый месяц увеличилась до 66,31% (+1,09%). На втором месте — Microsoft Edge с долей рынка 12,87% (падение на 0,69% по сравнению с прошлым месяцем). Третье место у Safari с показателем в 9,13% (+0,07%).

На четвертом месте находится Mozilla Firefox с 6,45% (+0,06%) десктопного рынка, на пятом – Opera с показателем в 2,81% (-0,39%).

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