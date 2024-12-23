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24 декабря, 2024
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Google планирует добавить в поисковик ИИ-режим

Google

Компания Google собирается добавить в поисковик новую опцию — ИИ-режим, благодаря которой пользователи смогут осуществлять поиск информации в интернете в формате разговора с чат-ботом, сообщает The Information со ссылкой на собственный источник. Это решение призвано привлечь внимание пользователей и усилить конкуренцию с OpenAI и другими игроками на рынке искусственного интеллекта.

Режим ИИ будет включаться в меню верхней части страницы — там, где расположены привычные пункты «Все», «Картинки», «Новости», «Видео», «Покупки» и другие. Перейдя в этот режим, пользователи смогут воспользоваться интерфейсом, похожим на чат-бота Gemini AI. Поиск с ИИ будет сопровождать ответы ссылками на соответствующие сайты и вторым полем ввода, где можно будет задавать уточняющие вопросы.

Ранее компания OpenAI объявила, что теперь все пользователи бесплатно могут воспользоваться поиском через чат-бот ChatGPT.

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