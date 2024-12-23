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24 декабря, 2024
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В приложении «Azercell» доступна оплата с помощью «Apple Pay» и «Google Pay»

Azercell

Azercell стал первым мобильным оператором в стране, предложившим пополнение баланса с использованием технологий токенизации.

Ведущий мобильный оператор страны продолжает развивать цифровые решения для своих абонентов, предлагая новые возможности для удобных и безопасных платежей. Теперь в мобильном приложении Azercell доступны интеграции с «Apple Pay» и «Google Pay», что делает процесс пополнения баланса быстрее и проще.

Интеграция этих технологий позволяет абонентам производить платежи за считанные секунды благодаря биометрической аутентификации или специальным платежным функциям. Введение «Apple Pay» и «Google Pay» в приложение Azercell исключает необходимость ручного ввода данных банковской карты, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности транзакций.

Используемая технология токенизации защищает данные пользователей, заменяя информацию карты уникальным цифровым идентификатором. Это гарантирует сохранность конфиденциальной информации и удобное осуществление платежей.

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