Google назвал самые популярные запросы 2024 года

Компания Google поделилась итогами уходящего 2024 года и рассказала о самых популярных запросах пользователей, разбив их на несколько тематических категорий. Есть как глобальный рейтинг, так и по разным странам. Самыми трендовыми запросами года в Google вне категорий стали «Кубок Америки по футболу» и президентские выборы в США.

Самые популярные фильмы по количеству запросов:

«Головоломка 2»

«Дэдпул и Росомаха»

«Солтберн»

«Битлджус 2»

«Дюна 2»

Самые популярные сериалы по количеству запросов:

«Олененок»

Fallout

«Дом дракона»

Heeramandi

«Сегун»

Самые популярные игры по количеству запросов:

Connections

Palworld

Infinite Craft

Sprunky

Helldivers 2

С подробной статистикой поиска в 2024 году по различным категориям можно ознакомиться на официальном сайте Google.