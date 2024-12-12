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12 декабря, 2024
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Google назвал самые популярные запросы 2024 года

Google

Компания Google поделилась итогами уходящего 2024 года и рассказала о самых популярных запросах пользователей, разбив их на несколько тематических категорий. Есть как глобальный рейтинг, так и по разным странам. Самыми трендовыми запросами года в Google вне категорий стали «Кубок Америки по футболу» и президентские выборы в США.

Самые популярные фильмы по количеству запросов:

  • «Головоломка 2»
  • «Дэдпул и Росомаха»
  • «Солтберн»
  • «Битлджус 2»
  • «Дюна 2»

Самые популярные сериалы по количеству запросов:

  • «Олененок»
  • Fallout
  • «Дом дракона»
  • Heeramandi
  • «Сегун»

Самые популярные игры по количеству запросов:

  • Connections
  • Palworld
  • Infinite Craft
  • Sprunky
  • Helldivers 2

С подробной статистикой поиска в 2024 году по различным категориям можно ознакомиться на официальном сайте Google.

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