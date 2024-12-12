Google назвал самые популярные запросы 2024 года

Компания Google поделилась итогами уходящего 2024 года и рассказала о самых популярных запросах пользователей, разбив их на несколько тематических категорий. Есть как глобальный рейтинг, так и по разным странам. Самыми трендовыми запросами года в Google вне категорий стали «Кубок Америки по футболу» и президентские выборы в США.
Самые популярные фильмы по количеству запросов:
- «Головоломка 2»
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Солтберн»
- «Битлджус 2»
- «Дюна 2»
Самые популярные сериалы по количеству запросов:
- «Олененок»
- Fallout
- «Дом дракона»
- Heeramandi
- «Сегун»
Самые популярные игры по количеству запросов:
- Connections
- Palworld
- Infinite Craft
- Sprunky
- Helldivers 2
С подробной статистикой поиска в 2024 году по различным категориям можно ознакомиться на официальном сайте Google.