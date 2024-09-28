Лучшие библиотеки стоковых фотографий

Библиотеки стоковых фотографий — бесценный инструмент для творческих людей, желающих включить изображения в свои проекты. Независимо от того, нужно ли вам общее изображение, чтобы задать тон вашей работе, или конкретная фотография, чтобы подчеркнуть дизайн, такие библиотеки являются быстрыми и практичными инструментами для поддержки вашего творчества.

Существует широкий спектр вариантов библиотек стоковых фотографий — от бесплатных сайтов до банков изображений премиум-класса. Каждый сайт отличается ценовой структурой и количеством изображений, поэтому стоит подумать, какая библиотека стоковых фотографий лучше всего соответствует вашим потребностям. Мы оценили ассортимент и качество каждого сайта, сравнив простоту использования и ценность каждого ресурса, чтобы помочь вам принять наиболее обоснованное решение.

1. Canva

Лучшая бесплатная библиотека стоковых фотографий

Лучше всего подходит для поиска широкого спектра качественных стоковых фотографий.

Структура цен: бесплатное использование, неограниченный доступ через Canva Pro.

Типы контента: изображения, видео, графика, GIF-файлы и аудио.

Цены: Canva Free — бесплатно, Canva Pro — 14,99 доллара в месяц, Canva Enterprise — 30 долларов в месяц.

Сайт: https://www.canva.com

Плюсы:

доступ к миллионам стоковых ресурсов,

возможность редактировать и улучшать фотографии в Canva,

простота уточнения параметров поиска.

Минусы:

требуется учетная запись Canva,

некоторые ограничения доступа без учетной записи Canva Pro.

Canva занимает свое место как одна из лучших библиотек стоковых фотографий благодаря обширному набору с миллионами вариантов, идеально подходящих для различных творческих проектов. Предлагая фотографии, графику, GIF-файлы, видео, аудио и шрифты, — это отличный бесплатный вариант для творческих людей, позволяющий использовать простую и оптимизированную функцию поиска, которую можно настроить в соответствии с вашими требованиями. Чтобы получить доступ к библиотеке стоковых фотографий Canva, вам нужно будет зарегистрировать учетную запись. Стоит отметить, что существует несколько уровней, которые предоставят вам больший доступ к огромному спектру контента Canva, но даже при бесплатном использовании этот ресурс предлагает достаточно контента для адекватного обслуживания большинства проектов. Canva также предлагает бесплатный онлайн-редактор фотографий и инструмент для создания фоновых изображений, которые можно использовать онлайн, что упрощает творческий процесс без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

2. Shutterstock

Лучшая библиотека стоковых фотографий в целом

Лучше всего подходит для поиска широкого спектра контента.

Структура цен: пакеты, подписки и планы для команд/предприятий.

Типы контента: фотографии, видео, музыка, 3D, изображения, созданные с помощью ИИ

Цены: бесплатная пробная версия — 30 дней, 10 изображений ежемесячно — 29 долларов в месяц, 50 изображений ежемесячно — 99 долларов в месяц, 350 изображений ежемесячно — 169 долларов в месяц.

Сайт: https://www.shutterstock.com

Плюсы:

огромный выбор фотографий и других типов контента,

множество типов объектов,

имеет собственные инструменты редактирования Creative Flow для удаления фона и т.д.

Минусы:

спорная генерация изображений с помощью ИИ.

С более чем 400 млн. стоковых фотографий, иллюстраций, аудио, видео и многого другого Shutterstock является огромной торговой площадкой для всех видов стоковых ресурсов. Сайт чрезвычайно прост в навигации, изображения организованы в популярные категории и оснащены полезным инструментом поиска по ключевым словам. Для загрузки контента требуется подписка. Ежедневно здесь появляется более 50 тысяч изображений, и вы обязательно найдете что-то вдохновляющее при каждом посещении. Совсем недавно Shutterstock вышел за рамки обычной библиотеки стоковых фотографий, включив собственные инструменты редактирования. Например, вы можете изменить фон изображения в Shutterstock, а не переносить его в программу типа Photoshop. Также был добавлен генератор изображений на основе искусственного интеллекта, так что если вы не найдете понравившееся изображение, вы можете попробовать сгенерировать. Следует отметить, что некоторые стоковые библиотеки запретили изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, из-за проблем с авторскими правами.

3. Adobe Stock

Лучшая библиотека стоковых фотографий для пользователей программного обеспечения Adobe

Лучше всего подходит для пользователей программного обеспечения Adobe.

Структура цен: пакеты и план подписки.

Типы контента: фотографии, иллюстрации, векторы, шаблоны, видео, 3D.

Цены: бесплатная пробная версия — 30 дней, 10 стандартных ресурсов ежемесячно — 19,99 фунта стерлингов в месяц, 40 стандартных ресурсов ежемесячно — 79,99 фунта стерлингов в месяц, 350 стандартных ресурсов ежемесячно — 169,99 фунта стерлингов в месяц.

Сайт: https://stock.adobe.com

Плюсы:

очень быстрый и простой поиск и импорт изображений в программное обеспечение Adobe,

широкий выбор иллюстраций, векторов и шаблонов,

поиск на базе Adobe Sensei.

Минусы:

отсутствие эксклюзивности.

Adobe Stock интегрирован в подписки Creative Cloud, а это значит, что Adobe вложила много усилий в то, как этот сервис работает с фирменным набором инструментов для дизайна. На Adobe Stock вы можете получить доступ к более чем 50 млн. фотографий, видео, иллюстраций и векторной графики. Также вы можете загружать изображения напрямую в Photoshop, Illustrator, InDesign и другие программы, не выходя из них для поиска изображений. Все ресурсы Adobe Stock являются бесплатными, однако недостатком является то, что это означает отсутствие эксклюзивности. Любое выбранное вами изображение могут использовать тысячи других людей. При том что Adobe Stock интегрирован с приложением Creative Cloud, вам не нужно быть подписчиком Creative Cloud, чтобы использовать его. Существуют пакеты и планы подписки только для Adobe Stock.

4. Getty Images

Лучшая библиотека стоковых фотографий для журналистов

Лучше всего подходит для поиска изображений с управляемыми правами.

Структура цен: настраиваемая.

Типы контента: фото, векторы, видео, музыка.

Бесплатная пробная версия: нет.

Сайт: https://www.gettyimages.com

Плюсы:

цены можно настроить в соответствии с потребностями каждого пользователя,

эксклюзивность возможна благодаря изображениям с управляемыми правами,

персональная служба оформления.

Минусы:

цены могут быть высокими, если вам нужно всего несколько изображений,

изображения с управляемыми правами означают большую плату.

Сервис Getty Images, основанный в 1995 году, был первой компанией, лицензировавшей изображения онлайн, и известен как гигант на рынке библиотек стоковых фотографий. Этот сервис используют многие газеты и веб-сайты, ее библиотека содержит миллионы стоковых изображений и иллюстраций, тысячи часов видео, а теперь и музыку. Онлайн-библиотека разработана для того, чтобы облегчить поиск изображений, которые вы ищете, с категориями и простой в использовании функцией поиска. Изображения имеют индивидуальную цену в зависимости от требуемой лицензии, в то время как также доступны планы подписки. Это добавляет немного сложности, поскольку означает, что вам всегда нужно проверять, какие виды использования разрешены для каждого изображения.

5. Alamy

Лучшая библиотека стоковых фотографий для фотографов

Плюсы:

достойные цены для фотографов.

Минусы:

сложность поиска.

Alamy гордится тем, что делает все немного по-другому. У нее сильная благотворительная программа и обязательство давать фотографам хорошую ставку, включая предоставление студентам 100% от продажи их изображений. Даже если вас не беспокоит благотворительная сторона, вам, вероятно, понравится библиотека из более чем 313 млн. стоковых изображений, векторов, видео и панорамных изображений. Эта платформа включает более чем 60 тысяч участников по всему миру и более 110 тысяч покупателей. Есть изображения, которые являются эксклюзивными для Alamy, и изображения, которые вы также можете найти на других ресурсах. Также есть бесплатное приложение для iPad, контент в котором обновляется ежедневно.

6. Death to Stock

Лучшая библиотека уникальных стоковых фотографий

Лучше всего подходит для более креативных стоковых фотографий.

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Сайт:

https://www.deathtothestockphoto.com

Плюсы:

уникальные креативные изображения, которые ломают шаблоны,

относительно низкая базовая цена подписки,

возможность голосовать за то, что будет включено в библиотеку.

Минусы:

небольшое количество изображений по сравнению с другими сайтами.

Надоели безвкусные стоковые изображения? Death to Stock утверждает, что не является библиотекой стоковых фотографий и пытается сломать существующие шаблоны. Подписка начинается с 12 долларов в месяц, что дешевле, чем на большинстве других сайтов с фотографиями, работающих по подписке, но это гораздо меньшая по объему библиотека с несколько тысячами фотографий. Тем не менее здесь очень интересный контент, поскольку он стремится избегать шаблонных изображений. Некоторые работы удивительно красивы для стоковых фотографий, и они поставляются в наборах, так что вам не придется пытаться сделать одно конкретное изображение подходящим для нужных вам размеров. Также вы можете принять участие в голосовании за самые привлекательные идеи для новых проектов, которые будут включены в библиотеку в будущем.

7. Unsplash

Лучшая бесплатная библиотека стоковых фотографий

Структура цен: бесплатно.

Типы контента: фотографии, обои, 3D.

Сайт: https://unsplash.com

Плюсы:

бесплатно для личного и коммерческого использования,

приложение для iPhone,

огромная коллекция в основном качественных изображений.

Минусы:

ограниченный выбор изображений,

некоторые изображения имеют более низкое разрешение.

Unsplash — самая большая и наиболее тщательно отобранная бесплатная библиотека стоковых фотографий. Качество не совсем стабильное, но в целом очень хорошее, и есть широкий спектр типов изображений. Здесь вы даже можете найти некоторые виды фотографий, которых нет на платных сайтах. Инструмент поиска позволяет быстро находить нужные фотографии, если они есть на сайте, а функция «Collections» может быть полезна, если вы хотите просматривать изображения по темам. Вы также можете создавать свои собственные коллекции, если зарегистрируете учетную запись. Есть приложения для iPad или iPhone. Что же касается прав на использование, фотографии доступны бесплатно для личного и коммерческого использования, и нет необходимости указывать источник.

8. Pixabay

Еще одна большая бесплатная библиотека стоковых фотографий

Лучше всего подходит для: широкого спектра бесплатных стоковых фотографий.

Структура цен: бесплатно.

Типы контента: фотографии, иллюстрации, векторы, видео.

Сайт: https://pixabay.com

Плюсы:

бесплатно для личного и коммерческого использования,

широкий спектр изображений.

Минусы:

качество может различаться,

некоторые материалы с обнаженной натурой.

Pixabay — еще одна очень большая бесплатная библиотека стоковых фотографий, которая также предлагает иллюстрации, векторную графику и растущее количество видео. Она особенно хороша для поиска пейзажных фотографий. Вам придется заполнить Captcha, чтобы загрузить изображение, но вы можете пропустить эту часть процесса, если зарегистрируете бесплатную учетную запись. Качество некоторых изображений здесь может быть ниже, чем на других сайтах стоковых фотографий. Обратите внимание, что на сайте есть несколько изображений с обнаженными людьми, поэтому рекомендуем установить флажок SafeSearch, если вы ищете фотографии за рабочим компьютером.

Законно ли использовать бесплатные стоковые изображения?

Да, но всегда проверяйте лицензионное соглашение перед использованием изображения. Эта информация обычно отображается рядом с изображением, четко указывая, как его можно использовать. Стоковые фотографии защищены авторским правом, что означает, что вам нужно будет получить разрешение на их использование по определенной лицензии. Существуют различные типы лицензий на фотографии, наиболее распространенными из которых являются royalty-free, rights-managed, editorial и public domain.