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12 декабря, 2024
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Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $400 млрд

Илон Маск

Илон Маск (Elon Musk) стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $400 млрд. Ключевыми факторами роста состояния Маска в 2024 году стали успехи компаний Tesla и SpaceX, а также поддержка Дональда Трампа (Donald Trump), который был избран 47-м президентом США.

Основной причиной недавнего роста его капитала стала внутренняя продажа акций частной компании SpaceX, которая получила оценку в $350 млрд. и стала самой дорогой частной компанией в мире. Маск владеет 42% акций. Благодаря этому, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние предпринимателя подскочило сразу на $50 млрд. и теперь составляет $439,2 млрд. Маску также принадлежит 13% акций Tesla, стартап в области искусственного интеллекта xAI, компания по производству мозговых имплантатов Neuralink и социальная сеть X.

Состояние бизнесмена резко изменилось с конца 2022 года, когда его чистый капитал сократился более чем на $200 млрд. Но в последнее время оно резко возросло после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце, причем Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником. Теперь он займет пост сопредседателя нового Министерства эффективности правительства.

Кроме того, акции Tesla выросли примерно на 65%. Стоимость стартапа xAI за последние месяцы увеличилась более чем вдвое, достигнув $50 млрд. Акции SpaceX тоже выросли за последнее время.

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