В Баку прошел ИТ-форум Lenovo Day

В Азербайджане состоялся ежегодный форум Lenovo Day Baku, на дискуссионной площадке которого обсуждались актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта, глобальные тренды и ключевые тенденции ИТ-рынка, локальные особенности развертывания инновациий в различных отраслях. В преддверие Нового года, ставший уже традиционным, ИТ-форум собрал лидеров мнений и индустриальных экспертов Центральноазиатского региона, представителей международных технологических вендоров Lenovo, Intel, Microsoft, Veeam, а также, участников из корпоративного и государственного секторов Азербайджана.

Расим Бахши, директор Lenovo Global Technology Azerbaijan поприветствовал гостей форума и представил результаты работы компании за последний год в Азербайджане.

Исполнительный директор по продажам инфраструктурных решений Lenovo в регионе EMEA Ирен Аседо Рико Гонсалес рассказала о глобальных трендах искусственного интеллекта. По ее словам, несмотря на кажущуюся вездесущность ИИ, в настоящий момент человечество использует только 1% потенциала этой технологии. Поэтому ИИ станет обязательным условием для успешного развития бизнеса и залогом его конкурентоспособности в будущем. Отвечая этому тренду, Lenovo стремится предоставить доступ к решениям ИИ как можно большему числу пользователей и организаций. «Мы считаем, что гибридный ИИ определяет будущее, прокладывая путь к «более умному ИИ для всех», — отметила спикер в своем выступлении.

Продолжая тему, Андрей Кутуков — глава Lenovo Infrastructure Solution Group (ISG) в Восточной Европе и Центральной Азии рассказал о новых возможностях, которые открывает ИИ для различных индустрий. От также отметил, что многие компании сталкиваются с проблемами внедрения ИИ из-за нехватки ресурсов и растущего технического долга.

Появление больших языковых моделей и контента, созданного с помощью ИИ, знаменуют собой значительный скачок в развитии и применении ИИ, а также служат катализатором стремительного увеличения объема данных. «Количество данных, генерируемых искусственным интеллектом в следующие три года превысит объем, произведенных человечеством за всю историю своего существования», — сказал он. Для обработки данных такого масштаба нужны соответствующие вычислительные мощности, технологии и инфраструктура. «Поэтому Lenovo инвестирует в создание передового комплексного инфраструктурного портфеля с ИИ, готового к ИИ и оптимизированного для работы с ИИ, который позволит ускорить модернизацию ИТ-инфраструктуры предприятий». Сегодня благодаря своему обширному портфелю, который включает более 70 серверов и решений для хранения даных для выполнения самых тяжелых высокопроизводительных рабочих нагрузок, быстрого и точного анализа данных, Lenovo входит в тройку ведущих мировых производиетелей ИИ-инфраструктуры», — добавил он.

Марко Поццони, директор Lenovo по продажам систем хранения данных в регионе EMEA в своем выступлении затронул тему безопасности данных в эпоху ИИ. Он подчеркнул, что безопасность и защита информации должны занимать центральное место в ИИ-стратегии компаний, нацеленных на устойчивое развитие в будущем. При этом, важную роль в обеспечении конфиденциальности данных будут играть периферийные вычисления, федеративное обучение и гомоморфное шифрование.

Обеспечение безопасности данных может потребовать контроля отношений с третьими сторонами, чтобы гарантировать, что внешние поставщики придерживаются тех же стандартов и подходов для защиты конфиденциальных данных. Поэтому, обращение к экспертам и выбор надежного поставщика ИТ-инфраструктуры важно для бизнеса, чтобы легко ориентироваться в постоянно меняющемся законодательном и технологическом ландшафте, а также поддерживать высокие стандарты конфиденциальности данных.

Отдельная сессия в программе форума была посвящена совместным инфраструктурным решениям Lenovo и Veeam для бесперебойной работы приложений ИИ и защиты данных. Интегрируя передовые возможности Veeam, Lenovo оптимизирует процессы резервного копирования, восстановления и мониторинга данных в различных системах и средах. Это партнерство не только повышает способность ИТ-инфраструктуры Lenovo надежно защищать критически важные данные, но и способствует повышению эффективности и устойчивости ИТ-операций любого бизнеса.

Сегодня в организациях растет потребность в гибридном ИИ. На мероприятии компании Lenovo и Intel представили мощные, масштабируемые и энергоэффективные инфраструктурные решения ThinkSystem, разработанные специально для приложений искусственного интеллекта, работающие на базе процессоров Intel Xeon 5-го поколения. Благодаря сниженным требованиям к обработке данных и более низким входным барьерам, такие решения открывают организациям и предприятиям всех размеров возможности для использования потенциала ИИ в широком спектре приложений, от карманных до облачных.

В практической части форума гостям были представлены истории успеха компаний Pasha Technology, GigaCloud, Nothreat, ярко иллюстрирующие инновационные решения, технологии и сервисы Lenovo в реальном секторе экономики.