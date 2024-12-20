spot_img
21 декабря, 2024
ДомойAI / MLGitHub запустил бесплатный доступ к ИИ-помощнику Copilot для всех пользователей

GitHub запустил бесплатный доступ к ИИ-помощнику Copilot для всех пользователей

GitHub

Веб-сервис GitHub запустил тариф Copilot Free, с помощью которого любой желающий может получить бесплатный доступ к ИИ-помощнику Copilot для автодополнения программного кода. В списке предлагаемых ИИ-моделей числятся GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic.

Для тарифа Copilot Free существуют ограничения. Пользователь получает до 50 сообщений в месяц в Copilot Chat, куда можно обратиться с запросом на поиска бага, генерацию документа и объяснение кода. А также не более 2000 подсказок кода в месяц.

Воспользоваться сервисом можно как через интерфейс GitHub, так и через редактор кода Visual Studio Code.

Предыдущая статья
В Steam началась масштабная зимняя распродажа
Следующая статья
Metacritic назвал худшие игры 2024 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,985ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»