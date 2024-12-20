GitHub запустил бесплатный доступ к ИИ-помощнику Copilot для всех пользователей

Веб-сервис GitHub запустил тариф Copilot Free, с помощью которого любой желающий может получить бесплатный доступ к ИИ-помощнику Copilot для автодополнения программного кода. В списке предлагаемых ИИ-моделей числятся GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic.

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Для тарифа Copilot Free существуют ограничения. Пользователь получает до 50 сообщений в месяц в Copilot Chat, куда можно обратиться с запросом на поиска бага, генерацию документа и объяснение кода. А также не более 2000 подсказок кода в месяц.

Воспользоваться сервисом можно как через интерфейс GitHub, так и через редактор кода Visual Studio Code.