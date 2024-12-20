В Steam началась масштабная зимняя распродажа

Компания Valve запустила в Steam крупную зимнюю распродажу со скидками на множество игр, приобрести которые можно до вечера 2 января 2025 года. Список некоторых наиболее выгодных предложений представлен на главной странице Steam.

В магазине за очки Steam появился набор предметов, посвященный зимней распродаже. Стоимость полного набора составляет 23 400 очков.

Кроме того, в сервисе стартовало пользовательское голосование на премию The Steam Awards 2024 за лучшие игры в 2024 году, номинанты которой стали известны ранее. На победу в категории «Игра года» претендуют Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Balatro и Helldivers 2.

На победу в каждой категории претендует по 5 тайтлов. Пользователи Steam, которые примут участие в голосовании, смогут получить по одному особому стикеру за свой голос в каждой из 11 категорий. Итоги голосования объявят 31 декабря.