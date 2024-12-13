Final Fantasy VII Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года

На The Game Awards 2024 японский разработчик и издатель Square Enix анонсировал ПК-версию Final Fantasy VII Rebirth — второй (из трех) эпизодов ремейка культовой ролевой игры. Анонс сопровождался 30-секундным трейлером.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Final Fantasy VII Rebirth поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 23 января 2025 года. У порта игры пока нет страниц в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store, ожидается, что доступ к ним откроют в ближайшее время.

Напомним, Final Fantasy VII Rebirth дебютировала 29 февраля 2024 года на PS5. JRPG получила высокие оценки — средний рейтинг на Metacritic составил 92 балла из 100. Square Enix уже работает над третьей частью ремейка.