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13 декабря, 2024
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Final Fantasy VII Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года

Final Fantasy VII Rebirth

На The Game Awards 2024 японский разработчик и издатель Square Enix анонсировал ПК-версию Final Fantasy VII Rebirth — второй (из трех) эпизодов ремейка культовой ролевой игры. Анонс сопровождался 30-секундным трейлером.

Final Fantasy VII Rebirth поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 23 января 2025 года. У порта игры пока нет страниц в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store, ожидается, что доступ к ним откроют в ближайшее время.

Напомним, Final Fantasy VII Rebirth дебютировала 29 февраля 2024 года на PS5. JRPG получила высокие оценки — средний рейтинг на Metacritic составил 92 балла из 100. Square Enix уже работает над третьей частью ремейка.

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