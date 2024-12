Состоялся анонс The Last of Us Part II для ПК — выйдет уже 3 апреля 2025 года

В The Game Awards 2024 сообщили, что порт The Last of Us Part II для ПК выпустят 3 апреля 2025 года. Адаптацией экшена под компьютеры занимаются две студии: Nixxes Software и Iron Galaxy.



ПК-версия получит различные бонусы, которые также актуальны и в отношении издания Remastered для PS5: режим выживания No Return, дополнительные графические улучшения и многое другое. Для запуска обновленной версии на ПК потребуется авторизация в учетной записи PlayStation Network.

Весной 2025 года также состоится экранизация экшена, главные роли в которой исполнили Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли) и Кейтлин Дивер (Эбби).