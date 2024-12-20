Epic Games Store до 2 января будет дарить одну игру каждый день

Epic Games Store перешел на ежедневную раздачу бесплатных игр. Акция продлится до 2 января 2025 года. Каждый день в течении зимних праздников можно будет забрать бесплатно одну игру до 20:00 по бакинскому времени. После завершения акции магазин вернется на привычные еженедельные раздачи.

Сегодня Epic Games Store дарит экшен-рогалик Vampire Survivors с пиксельной графикой. Главному герою нужно будет истреблять орды нежити на разных картах, используя различные усиления. На выбор доступно несколько персонажей, владеющих уникальным оружием и навыками.

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Релиз Vampire Survivors состоялся в 2022 году, она получает различные обновления и даже платные дополнения. Игра стала крайне популярной и завоевала награды на престижных мероприятиях Golden Joystick Awards и BAFTA Game Awards.