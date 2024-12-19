spot_img
20 декабря, 2024
ДомойТелекомСобытияSony и AMD объявили о расширенном партнерстве для интеграции в игры ИИ-технологий

Sony и AMD объявили о расширенном партнерстве для интеграции в игры ИИ-технологий

Sony AMD

Компании Sony и AMD объявили о долговременном сотрудничестве, в рамках которого будут разрабатываться технологии на основе искусственного интеллекта для внедрения в игры. Они улучшат графику и игровой процесс не только на консолях, но и на ПК, включая облачные сервисы. Об этом сообщил главный геймдизайнер PlayStation 5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny).

Текущее партнерство Sony и AMD уже принесло свои плоды: процессоры PlayStation 5 и PS5 Pro используют архитектуру RDNA 2, а технология PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) существенно улучшает качество изображения и производительность без увеличения нагрузки на систему. Новая инициатива, получившая кодовое название Project Amethyst, будет направлена на разработку передовых решений для графики и искусственного интеллекта. Компании намерены создать архитектуру, более подходящую для машинного обучения, в том числе для работы с легкими сверточными нейронными сетями (Convolutional Neural Networks, CNN), а также разработать набор высококачественных CNN для работы с графикой.

Sony и AMD планируют разработать технологии, которые помогут повысить качество графики в играх и позволят более активно использовать рейтрейсинг и трассировку пути. Компании не намерены делать свои разработки доступными только на PlayStation. Технологии в рамках проекта Project Amethyst будут применять на ПК, консолях и в «облачных» платформах.

Черни отметил, что внедрение технологий Project Amethyst потребует времени. Разработка консоли, по его словам, займет около четырех лет, поэтому использование новых технологий, вероятно, станет возможным только на PlayStation 6.

Предыдущая статья
Представлен лазерный 4K-проектор Epson EH-QS100B с поддержкой HDR10 и высокой яркостью
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,986ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»