Sony и AMD объявили о расширенном партнерстве для интеграции в игры ИИ-технологий

Компании Sony и AMD объявили о долговременном сотрудничестве, в рамках которого будут разрабатываться технологии на основе искусственного интеллекта для внедрения в игры. Они улучшат графику и игровой процесс не только на консолях, но и на ПК, включая облачные сервисы. Об этом сообщил главный геймдизайнер PlayStation 5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny).

Текущее партнерство Sony и AMD уже принесло свои плоды: процессоры PlayStation 5 и PS5 Pro используют архитектуру RDNA 2, а технология PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) существенно улучшает качество изображения и производительность без увеличения нагрузки на систему. Новая инициатива, получившая кодовое название Project Amethyst, будет направлена на разработку передовых решений для графики и искусственного интеллекта. Компании намерены создать архитектуру, более подходящую для машинного обучения, в том числе для работы с легкими сверточными нейронными сетями (Convolutional Neural Networks, CNN), а также разработать набор высококачественных CNN для работы с графикой.

Sony и AMD планируют разработать технологии, которые помогут повысить качество графики в играх и позволят более активно использовать рейтрейсинг и трассировку пути. Компании не намерены делать свои разработки доступными только на PlayStation. Технологии в рамках проекта Project Amethyst будут применять на ПК, консолях и в «облачных» платформах.

Черни отметил, что внедрение технологий Project Amethyst потребует времени. Разработка консоли, по его словам, займет около четырех лет, поэтому использование новых технологий, вероятно, станет возможным только на PlayStation 6.