Sony станет крупнейшим акционером Kadokawa – владельца FromSoftware

Компания Sony Group Corporation подписала с медиаконгломератом Kadokawa Corporation соглашение о стратегическом капитале и деловом альянсе. Kadokawa занимается изданием книг, журналов, манги (японские комиксы), фильмами, аниме и кросс-медиа. Кроме того, медиаконгломерат владеет несколькими игровыми студиями, включая FromSoftware, разработчика Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring и других игр.

В рамках соглашения Sony приобретет 12 054 100 акций Kadokawa за 50 млрд. иен (около 318 млн. долларов). Это сделает Sony крупнейшим акционером медиахолдинга, с долей около 10%, включая акции, приобретенные в феврале 2021 года. Сделка официально завершится 7 января 2025 года.

Sony отметила, что издавна сотрудничает с Kadokawa, и новое соглашение направлено на укрепление этой связи для «максимизации ценности интеллектуальной собственности обеих компаний в глобальном масштабе». Планируются совместные инвестиции в создание контента, поиск новых авторов и совместные маркетинговые инициативы. Отдельное внимание будет уделено развитию аниме-направления и расширению игровой издательской деятельности Kadokawa.