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5 декабря, 2024
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AnTuTu: самые производительные Android-смартфоны среднего уровня ноября

AnTuTu

Помимо Топ-10 самых мощных Android-флагманов команда разработчиков AnTuTu опубликовала рейтинг производительных смартфонов среднего уровня по итогам ноября.

Лидером рейтинга стал смартфон Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7+ Gen 3, 16/512 Gb), набравший 1 409 226 баллов. На втором месте — OnePlus Ace 3V с таким же процессором и с результатом 1 406 565 баллов. Замкнул тройку лидеров Redmi K70E на базе Dimensity 8300 Ultra, с 1 349 642 баллами.

В рейтинг AnTuTu также вошли следующие модели: Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, Redmi Note 12T Pro, Redmi K50 и iQOO Z9.

Статистика была собрана в период с 1 по 30 ноября 2024 года.

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