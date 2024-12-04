В третьем квартале мировые продажи электромобилей выросли на 19,3%, а гибридов — на 55,3%

Согласно исследованиям аналитической компании TrendForce по итогам третьего квартала мировые продажи автомобилей с новыми типами силовых установок, включая электромобили, гибриды и водородный транспорт, составили 4,12 млн. единиц. Данный сегмент отрасли показал рост 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что по итогам всего 2024 года, рынок машин с силовыми установками нового типа вырастет на 24,8% до 16,26 млн. единиц. Аккумуляторные электромобили в третьем квартале были реализованы в количестве 2,5 млн. штук, рост на 3,9% в годовом сравнении.

Tesla контролирует 18,5% мирового рынка электромобилей, BYD — 17,5%. Третье место с 7,2% занимает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, которое специализируется на выпуске компактных дешевых электромобилей для китайского рынка.

Как отмечают специалисты TrendForce, впервые по итогам третьего квартала в структуре продаж продукции BYD доля аккумуляторных машин упала ниже 40%, а подключаемые гибриды продемонстрировали более высокие темпы роста спроса. В мировом масштабе объемы продаж таких машин выросли на 55,3% до 1,6 млн. единиц, причем на китайском рынке было продано около 80% этого количества.

Если посмотреть на мировой рейтинг крупнейших производителей подзаряжаемых гибридов (PHEV), то семь из десяти позиций в нем занимают китайские бренды. BYD лидирует с огромным отрывом с 40,1% рынка, на втором месте — стартап Li Auto (Lixiang) с долей 9,5%, на третьем — поддерживаемая Huawei марка AITO (Seres) с 6,3%.