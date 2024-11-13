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14 ноября, 2024
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Второй сезон сериала по The Last of Us выйдет весной 2025 года

The Last of Us

Глава HBO Max Кейси Блойс сообщил, что второй сезон экранизации The Last of Us стартует весной 2025 года.

Второй сезон получит меньше эпизодов, чем первый — семь вместо девяти, а историю второй части серии разделят на несколько сезонов. Такое решение приняли в связи с подготовкой к «значительно большему» потенциальному третьему сезону.

Также Блойс рассказал, что продолжение «Миротворца» с Джоном Синой начнет выходить в августе 2025 года, спустя всего несколько недель после релиза фильма про «Супермена» Джеймса Ганна.

Кроме того, идет работа над фильмом по вселенной «Игры престолов», но она пока на очень ранних этапах.

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