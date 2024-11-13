spot_img
14 ноября, 2024
ДомойТехнологииHardwareЭксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового Apple Mac mini

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового Apple Mac mini

iFixit

Специалисты популярного ресурса iFixit разобрали новый Apple Mac mini на базе процессоров серии M4 для оценки его ремонтопригодности. Эксперты похвалили компьютер за простоту при разборке, несмотря на переход к новому маленькому размеру корпуса.

Открыть компьютер можно даже без отвертки: достаточно поддеть и «щелкнуть» нижнюю панель. Первое, что под ней располагается — это CMOS-батарея, которую можно быстро заменить, выкрутив два винта. После демонтажа модуля беспроводной связи открывается доступ к вентилятору системы охлаждения. В iFixit отметили, что у версии с чипом M4 кулер меньше, чем у модификации с M4 Pro.

Под вентилятором размещена плата со съемным накопителем, который теоретически можно заменить. Специалистам удалось установить в Mac mini SSD из другого Mac mini. Однако при этом в M4-версию нельзя поставить накопитель из модели с M4 Pro, так как он больше.

Оперативная память распаяна на одной плате с процессором и замене не подлежит. Материнская плата защищается медным слоем для лучшего рассеивания тепла. Извлечь материнскую плату и отсоединить ее от встроенного блока питания тоже можно без особых проблем. Порты USB-C и разъем для наушников на лицевой части снимаются легко, а порты на задней панели — сложнее.

По итогам разборки, новый компьютер Apple Mac mini получил 7/10 баллов по шкале ремонтопригодности iFixit. Mac mini в старом корпусе имеет оценку 6/10.

Предыдущая статья
Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Следующая статья
Второй сезон сериала по The Last of Us выйдет весной 2025 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,991ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»