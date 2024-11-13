Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового Apple Mac mini

Специалисты популярного ресурса iFixit разобрали новый Apple Mac mini на базе процессоров серии M4 для оценки его ремонтопригодности. Эксперты похвалили компьютер за простоту при разборке, несмотря на переход к новому маленькому размеру корпуса.

Открыть компьютер можно даже без отвертки: достаточно поддеть и «щелкнуть» нижнюю панель. Первое, что под ней располагается — это CMOS-батарея, которую можно быстро заменить, выкрутив два винта. После демонтажа модуля беспроводной связи открывается доступ к вентилятору системы охлаждения. В iFixit отметили, что у версии с чипом M4 кулер меньше, чем у модификации с M4 Pro.

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Под вентилятором размещена плата со съемным накопителем, который теоретически можно заменить. Специалистам удалось установить в Mac mini SSD из другого Mac mini. Однако при этом в M4-версию нельзя поставить накопитель из модели с M4 Pro, так как он больше.

Оперативная память распаяна на одной плате с процессором и замене не подлежит. Материнская плата защищается медным слоем для лучшего рассеивания тепла. Извлечь материнскую плату и отсоединить ее от встроенного блока питания тоже можно без особых проблем. Порты USB-C и разъем для наушников на лицевой части снимаются легко, а порты на задней панели — сложнее.

По итогам разборки, новый компьютер Apple Mac mini получил 7/10 баллов по шкале ремонтопригодности iFixit. Mac mini в старом корпусе имеет оценку 6/10.