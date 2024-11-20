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20 ноября, 2024
ДомойAVVRVR-гарнитуры Meta Quest 3 и Quest 3S получат поддержку возможностей Windows 11

VR-гарнитуры Meta Quest 3 и Quest 3S получат поддержку возможностей Windows 11

Meta Quest 3

Компания Microsoft в рамках мероприятия Ignite 2024 сообщила, что гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest 3 и Quest 3S, в рамках предварительной версии получат поддержку в декабре «всех возможностей» операционной системы Windows 11.

Пользователи смогут взаимодействовать с локальным ПК на базе Windows или облачной Windows (через Windows 365), используя гарнитуры Quest. По словам Microsoft, подключение будет занимать «всего несколько секунд». Будет возможность взаимодействия с несколькими виртуальными мониторами независимо от пространства, в котором работают пользователи.

Также будет реализована технология Windows Volumetric Apps, с помощью которой можно переносить интерактивные 3D-приложения и другие объекты из Windows в виртуальную реальность гарнитур Meta Quest.

Разработчики уже могут подписаться на 3D API для получения доступа к необходимым функциям, которые позволяют создавать плагины для новых или существующих 3D-приложений для рабочего стола Windows.

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