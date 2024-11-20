ZTE Blade V70: 108 Мп камера и аналог Dynamic Island

Компания ZTE представила новый смартфон среднего уровня Blade V70, информация о котором уже появилась на международном сайте бренда. Аппарат оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Есть функция Live Island 2.0 аналогичная Dynamic Island от Apple: в верхней части экрана отображается самая важная информация.

В основе ZTE Blade V70 лежит восьмиядерный процессор (модель не названа) с максимальной частотой 2 GHz, работающий в связке с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 256 Gb (можно расширить за счет карты microSD).

Разрешение основной камеры смартфона составляет 108 Мп (1/1,67″, f/1,75), характеристики остальных модулей не сообщаются. Предлагаются различные ИИ-функции для съемки и обработки изображений. Для селфи предусмотрена камера с разрешением 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Толщина смартфона составляет 8,2 мм. Работает новинка на базе Android 14 с оболочкой MyOS 14.

ZTE Blade V70 будет предлагаться в сером, зеленом и золотистом цветах корпуса. Дата начала продаж и цена смартфона будут объявлены позднее.