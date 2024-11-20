Состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Наконец-то, после многих лет разработки и шести переносов, студия GSC Game World выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра стала доступна на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Релиз сопровождался новым трейлером.

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Цены:

стандартное издание за $60 — включает только игру;

расширенное за $80 — игра, бонусное оружие и костюмы, дополнительное задание, артбук и саундтрек;

ультимативное за $110 — игра, бонусы расширенного издания и сезонный абонемент на два сюжетных дополнения.

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачивается спустя 10 лет после событий предыдущей части «Зов Припяти». Игроки выступают в роли наемника по прозвищу Скиф, который отправляется в глубины зоны постапокалиптического отчуждения, чтобы найти «сердце Чернобыля» и «определить собственную судьбу». Разработчики обещают бесшовный открытый мир площадью 60 км2, хардкорный геймплей, разветвленный сюжет на 40 часов, как минимум три концовки и графику на Unreal Engine 5. В шутере получится практически без ограничений изучать локации, в процессе встречаясь с представителями разных фракций и мутантами. По всей Зоне разбросаны ценные артефакты. Игроки смогут найти их в самых опасных местах, в которых они встретят аномалии и жутких мутировавших существ с непредсказуемым поведением.

Несмотря на то, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 переносили шесть раз, в том числе для того, чтобы улучшить ее в техническом плане, в игре присутствует большое количество багов. Разработчики обещает пристально следить за отзывами, быстро устранять проблемы и выпускать патчи. На данное время средняя оценка шутера на Metacritic составила 74 баллов из 100 на основе 35 обзоров. На OpenCritic игра получила 76 баллов из 100 на основе 28 обзоров. 63% обозревателей порекомендовали ее к прохождению.