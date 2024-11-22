В WhatsApp появилась бесплатная расшифровка голосовых сообщений

В WhatsApp появилась новая функция — бесплатная расшифровка голосовых сообщений. Эта функция уже знакома пользователям Telegram, но там она доступна только при оформлении платной подписки.

«Голосовые сообщения делают общение с друзьями и родными еще более личным. Когда вас с близким человеком разделяют километры, возможность услышать его голос бесценна. Но порой это бывает непросто: например, в дороге, шумной обстановке или если сообщение слишком длинное», — отмечается в блоге WhatsApp.

Разработчики мессенджера подчеркивают, что расшифровка голосового сообщения производится локально на устройстве пользователя, данные никуда не отправляются, и прочитать их никто не сможет. Транскрибация голосовых сообщений будет видна только получателям сообщений.

Включить функцию, а также выбрать нужный язык, можно в настройках мессенджера: «Чаты» → «Расшифровка голосовых сообщений». После этого при долгом удержании присланного голосового сообщения в контекстном меню появится опция «Транскрибировать» — в автоматическом режиме расшифровка не производится. Список поддерживаемых языков различается на Android и iOS. Поддержка дополнительных языков появится в ближайшие месяцы.

Сейчас новая функция доступна ограниченной группе пользователей. В «ближайшие недели» она станет доступна всем пользователям мессенджера на Android и iOS.