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22 ноября, 2024
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Министерство юстиции США требует от компании Google продать Chrome

Google Chrome

Министерство юстиции США через суд потребовало от компании Google продать браузер Chrome, чтобы «положить конец своим антиконкурентным практикам». Ведомство утверждает, что компания контролирует 90% рынка онлайн-поиска. Требование о продаже последовало после того, как американский суд летом 2024 года признал Google монополистом на рынке онлайн-поиска.  Bloomberg отмечает, что это может стать исторической мерой давления на одну из крупнейших в мире технологических компаний.

Среди других требований:

  • Google должна отказаться от Chrome без права возвращаться на рынок браузеров в течение пяти лет. Компания также не имеет права покупать фирмы-конкуренты и конкурентные продукты на основе ИИ в сфере поиска и рекламы либо инвестировать в такие компании;
  • Google должна сделать выбор: продать ОС Android или перестать принуждать сторонних разработчиков Android-устройств к установке сервисов Google;
  • Google нельзя подписывать контракты, которые помешают другим поисковым системам эффективно конкурировать с ней;
  • Google нельзя заключать платные соглашения за право оставаться поставщиком поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple;
  • Google нельзя подписывать связанные с поисковыми технологиями эксклюзивные соглашения с издателями контента;
  • Google не имеет права совершать какие-либо покупки на рынке поисковых сервисов или рекламных объявлений без предварительного одобрения властей;
  • Google нельзя использовать свои продукты и услуги, включая Android, YouTube и Gemini, для продвижения своих поисковых продуктов;
  • Google обязана активнее делиться информацией с рекламодателями и предоставлять им больше контроля над тем, где демонстрируются их объявления.

Полный список требований к Google содержится в иске. В Минюсте заявили, что эти требования «направлены на выравнивание игрового поля на рынках поиска и рекламы».

В Google такие требования назвали «совершенно неадекватными». Свой ответ компания должна подготовить к 20 декабря 2024 года. Судебные слушания по делу назначены на апрель 2025 года, а решение может быть принято уже следующим летом. После Google вправе обжаловать решение суда.

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