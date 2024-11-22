Total War: Empire вышла на Android и iOS спустя 15 лет после ПК-релиза

Total War: Empire вышла на iOS и Android — спустя 15 лет после первоначального релиза на ПК. Цена стратегии в App Store и Google Play составляет $20.

Для игры на iOS рекомендуется как минимум iPhone XR или iPad mini 5 с iOS 17, на Android — Google Pixel 3 или Pixel Tablet под управлением Android 12. Нужно около 12 Gb свободного места, однако авторы отметили, что лучше освободить 24 Gb.

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В Total War: Empire игроки берут на себя роль лидера любой из одиннадцати фракций, чтобы вступить в борьбу за власть в Европе XVIII века. Нужно использовать мощь своих армий и флотов или дипломатические навыки для мирового господства.

Портом для мобильных устройств занималась студия Feral Interactive. По словам разработчиков, игра «мастерски» адаптирована под смартфоны и планшеты, был переделан интерфейс и появилось множество улучшений, связанных с удобством геймплея на сенсорном экране.