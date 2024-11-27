TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 4 поддерживают шумоподавление до 100 дБ

Компания Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4, которые получили одну из лучших систем шумоподавления и большую автономность. Это первые TWS-наушники бренда, выпущенные с HarmonyOS Next.

Huawei FreeBuds Pro 4 имеют внутриканальный дизайн и оснащены 11-мм четырехмагнитным динамическим драйвером и микроплоским твитером. В основе лежит процессор Kirin A2. Они способны воспроизводить 24-битное аудио с частотой до 48 kHz и скоростью передачи данных 2,3 Мбит/с. Наушники оснащены активным шумоподавлением (ANC), способным блокировать внешние звуки громкостью до 100 дБ.

Заявленная автономность без ANC составляет 7 часов или 33 часа с учетом кейса, с ANC — 5 часов или 23 часа с кейсом. Поддерживаются протокол Bluetooth 5.2, возможность подключения двух устройств и подключение нескольких устройств HarmonyOS, функция пространственного аудио, кодеки SBC, AAC, LDAC и L2HC 4.0, но последний доступен только со смартфонами и планшетами производителя под управлением HarmonyOS 4.0+. Предусмотрена защита от пота и воды. Задержка в играх составляет около 90 мс.

Huawei FreeBuds Pro 4 оснащены сенсорным управлением и предлагают интеллектуальное прослушивание, голосовой помощник и функции записи HD с совместимыми смартфонами или планшетами компании. Наушники имеют размеры 29,1 x 21,8 x 23,7 мм и весят 8,5 гр. (каждый), а зарядный кейс имеет размеры 46,9 x 65,9 x 24,5 мм и весит 47 гр.

Аксессуар предлагается в трех цветах: черный, белый и салатовый по цене примерно $207.