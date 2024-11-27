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28 ноября, 2024
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Raspberry Pi выпустила микроплату Pico 2 W с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth за $7

Raspberry Pi Pico 2 W

Компания Raspberry Pi в августе этого года выпустила микроконтроллерную плату Pico 2. Сейчас была представлена улучшенная версия — Pico 2 W, которая отличается поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11n) и Bluetooth 5.2.

Как и оригинальная модель, новинка работает на фирменном микрочипе RP2350, который имеет в своем составе производительный двухъядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и RISC-V Hazard3: в обоих случаях тактовая частота составляет 150 MHz. Чип RP2350 оснащен 520 Kb встроенной оперативной памяти, позволяет подключать внешние модули памяти QSPI PSRAM и предоставляет расширенные возможности для обеспечения безопасности.

Raspberry Pi Pico 2 W

Pico 2 W комплектуется 4 Mb флеш-памяти QSPI и портом Micro-USB 1.1. Плата полностью совместима с прошлыми моделями на уровне аппаратных интерфейсов и программного обеспечения, используемого для разработки приложений. Обеспечивается выполнение большинства задач, связанных с управлением периферией и автоматизацией процессов, однако устройство не предназначено для сложных вычислений.

Новинка оснащена множеством GPIO-контактов, расположенных по краям платы, которые служат интерфейсом для подключения датчиков, исполнительных механизмов и других периферийных компонентов. Контакты обеспечивают удобное взаимодействие периферии с микроконтроллером. Разработчики часто используют макетные платы для тестирования, избегая пайки на ранних этапах, после чего переходят к интеграции в финальные устройства. Такая гибкость делает Pico 2 W идеальным выбором как для прототипирования, так и для создания завершенных решений.

Поддерживается программирование на языках C, C++ и MicroPython, который специально адаптирован для микроконтроллеров. MicroPython позволяет создавать компактный и легко читаемый код, что делает его идеальным для начинающих разработчиков.

Цена Raspberry Pi Pico 2 W составляет $7.

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