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28 ноября, 2024
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TWS-наушники Bang & Olufsen Beoplay Eleven получили сменные аккумуляторы

Bang & Olufsen Beoplay Eleven

Ассортимент компании Bang & Olufsen пополнили новые беспроводные наушники под названием Beoplay Eleven, главной особенностью которых является возможность замены аккумуляторов. В компании уточнили, что поменять батарею самостоятельно не получится, конструкция наушников предусматривает замену только через сервисное обслуживание.

Bang & Olufsen Beoplay Eleven

В Beoplay Eleven используются 9,2-мм драйвера с неодимовыми магнитами, наушники могут воспроизводить звук в частотном диапазоне от 20 до 22 000 Hz (до 108 дБ, импеданс 32 Ом). В новинке установлено шесть микрофонов с увеличенными входами для лучшей передачи звука при звонках и более качественной работы активного шумоподавления (ANC).

Заявленная автономность составляет до шести часов с ANC и до 8 часов без него, а с учетом зарядки от комплектного зарядного кейса — до 20 и 28 ч соответственно. Кейс поддерживает зарядку как через USB-C, так и беспроводную зарядку по стандарту Qi. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP57, наушники выдерживают погружение в воду на глубину до одного метра. Поддерживаются кодеки aptX Adaptive, AAC и SBC, а также одновременное сопряжение с несколькими источниками сигнала по Bluetooth 5.2.

Bang & Olufsen Beoplay Eleven поступят в продажу 27 декабря по цене $499.

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