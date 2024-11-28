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28 ноября, 2024
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Bloomberg сообщает о начале антимонопольного расследования против Microsoft

Microsoft

В США началось антимонопольное расследование в отношении Microsoft, сообщает агентство Bloomberg. Федеральная торговая комиссия (FTC) изучит все аспекты деятельности компании — от облачных вычислений и лицензирования программного обеспечения до предложений по кибербезопасности и продуктов на базе искусственного интеллекта. По словам одного из собеседников агентства, FTC направила требования к Microsoft на сотни страниц.

Американский регулятор внимательно следит за бизнесом Microsoft в сфере облачных вычислений после ряда инцидентов, связанных с кибербезопасностью продуктов, пишет Bloomberg. Компания является ведущим государственным подрядчиком и предоставляет программное обеспечение и облачные услуги на миллиарды долларов американским ведомствам, в числе которых Минобороны. По словам собеседников, знакомых с запросом регулятора, основное внимание в новом расследовании уделяется тому, как корпорация объединяет свои популярные офисные программы и программы безопасности в своих облачных сервисах. Microsoft и FTC отказались от комментариев агентству.

Юристы FTC также собираются встретиться с конкурентами Microsoft на следующей неделе, чтобы собрать больше информации о деловой практике компании.

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