«Коробки Пандоры»: что приготовили злоумышленники к Чёрной пятнице

Онлайн-мошенники активно используют дни традиционных ноябрьских распродаж, чтобы выманивать конфиденциальные данные и деньги пользователей. В «Лаборатории Касперского» обнаружили множество фишинговых и скам-кампаний, в рамках которых злоумышленники мимикрировали, например, под популярные маркетплейсы, финансовые организации и магазины бытовой техники и электроники. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что некоторые легенды не теряют своей актуальности уже долгое время.

Скам-розыгрыш с коробками. В спам-рассылках пользователей заманивают на поддельные сайты популярных маркетплейсов возможностью выиграть подарочные сертификаты, технику, путевки и другие ценные призы. На фальшивых страницах используются соответствующие логотипы, корпоративные цвета и дизайн. Чтобы принять участие, требуется ввести своё имя, далее потенциальным жертвам предлагается выбрать на изображении с множеством подарочных коробочек одну с подарком, на это даётся три попытки.

Приз находится якобы только в одной из коробочек, но на самом деле это лишь трюк. Пользователь в конечном итоге всегда «угадывает», ведь цель злоумышленников — довести потенциальную жертву до этапа перевода денег. Это стандартная скам-схема, человека заманивают выигрышем значительной суммы. Чтобы получить выигрыш, нужно ввести реквизиты карты, а далее оплатить обязательную «пошлину». Чтобы придать убедительности этой легенде, злоумышленники ссылаются на законодательство и оставляют на сайте комментарии других победителей, разумеется, ненастоящие. Ставка делается на то, что размер фальшивой комиссии покажется незначительным по сравнению с суммой выигрыша. Но, если попасться в эту ловушку, жертва не увидит никаких поступлений на своём счету, а её деньги уйдут злоумышленникам.

«Чёрная пятница — это не только время выгодных покупок, но и период повышенной активности киберпреступников. Злоумышленники используют доверие пользователей к известным брендам и маркетплейсам, чтобы реализовать свои схемы, такие как фальшивые розыгрыши подарков и сертификатов. Мы настоятельно рекомендуем покупателям проверять подлинность сайтов и предложений, быть внимательными к любым требованиям перевести деньги или ввести конфиденциальные данные. Помните: осторожность и использование проверенных защитных решений — ключ к безопасности в онлайн-пространстве», — — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Фишинг на продавцов. Во время сезона распродаж злоумышленники реализуют схемы, которые направлены не только на покупателей. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницы авторизации для входа в кабинет продавца на популярных маркетплейсах. На поддельных страницах пользователя просят для авторизации ввести логин и пароль, которые уйдут злоумышленникам. Вероятно, в дальнейшем эти аккаунты мошенники могут использовать для реализации своих схем, которые будут нацелены уже на покупателей, или для шантажа владельца личного кабинета. Украденные учётные данные злоумышленники также могут продавать на теневом рынке или использовать в нечестной конкуренции.

Чтобы безопасно совершать покупки в дни распродаж, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: