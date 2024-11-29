TrendForce: выручка производителей DRAM за третий квартал выросла на 13,6%

Общая выручка мировых производителей чипов оперативной памяти DRAM по итогам третьего квартала 2024 года составила $26,02 млрд., это на 13,6% больше, чем в предыдущем квартале. Рост обусловлен высоким спросом на память DDR5 и HBM для центров обработки данных, сообщают аналитики TrendForce.

На первом месте по-прежнему компания Samsung, чья выручка составила $10,7 млрд., рост на 9% по сравнению с кварталом ранее. SK hynix располагается на втором месте с выручкой в $8,95 млрд – на 13,1% больше. Micron занимает третье место – выручка выросла на 28,3% до $5,78 млрд.

Выручка тайваньских поставщиков в третьем квартале сократилась, они сильно отстали от трех ведущих производителей памяти. Поставки продукции Nanya Technology сократились на 17,9%, Winbond – на 8,6%, PSMC – на 27,6%.