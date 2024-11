Sony назвала декабрьскую подборку игр для подписчиков PS Plus

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые владельцы стандартной подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в декабре. В список входят три игры:

кооперативное приключение It Takes Two (PS4, PS5);

тактический экшен Aliens: Dark Descent (PS4, PS5);

онлайн-игра с элементами симулятора жизни TemTem (PS5).

Все игры можно добавить на свои аккаунты с 3 декабря по 6 января 2025 года. Также Sony назвала первые три классические игры для подписчиков PS Plus Premium и Extra: Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves и Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Игры станут доступны 10 декабря.