Square Enix анонсировала Final Fantasy XIV Mobile

Разработкой MMORPG Final Fantasy XIV Mobile по лицензии Square Enix занималась LightSpeed Studios, дочерняя студия Tencent Games, в сотрудничестве с продюсером и геймдиректором оригинальной игры 2013 года Наоки Ёсидой и его командой.

Сюжет, боевая система, мини-игры и социальные механики останутся такими же, как в оригинальной игре. Графика и управление будут оптимизированы под мобильные платформы.

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Сначала тестирование Final Fantasy XIV Mobile проведут в Китае, а затем состоится глобальный релиз. Точные сроки пока не называются, но игра выйдет «скоро» на iOS и Android.