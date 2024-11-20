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20 ноября, 2024
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Square Enix анонсировала Final Fantasy XIV Mobile

Final Fantasy XIV Mobile

Разработкой MMORPG Final Fantasy XIV Mobile по лицензии Square Enix занималась LightSpeed Studios, дочерняя студия Tencent Games, в сотрудничестве с продюсером и геймдиректором оригинальной игры 2013 года Наоки Ёсидой и его командой.

Сюжет, боевая система, мини-игры и социальные механики останутся такими же, как в оригинальной игре. Графика и управление будут оптимизированы под мобильные платформы.

Сначала тестирование Final Fantasy XIV Mobile проведут в Китае, а затем состоится глобальный релиз. Точные сроки пока не называются, но игра выйдет «скоро» на iOS и Android.

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