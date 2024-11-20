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20 ноября, 2024
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«Nar» способствует созданию безопасной цифровой среды для детей

Nar

«Nar», известный своими инициативами в области социальной ответственности в регионах, совместно с Общественным объединением регионального развития (РИИБ) запустил новый проект, приуроченный к Международному дню защиты прав детей, который отмечается 20 ноября. В течение месяца в Нахчыване, Баку, Гяндже, Ленкоране и Габале будут проведены мероприятия по повышению осведомленности о безопасности детей в цифровом пространстве.

На первом этапе проекта состоялась онлайн-встреча на тему «Защита детей от вредной и опасной информации». В мероприятии приняли участие ученики VII–XI классов и учителя из 10 школ, расположенных в Нахчыване, Баку, Гяндже, Ленкоране и Габале. Государственные представители и эксперты рассказали о правилах безопасного и ответственного использования цифровых ресурсов и ответили на вопросы участников.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и образования, Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана и Университета ADA.

Этот проект является частью усилий «Nar» по поддержке образования и защите прав детей. Обучая детей безопасному поведению в цифровой среде, компания способствует их развитию в условиях безопасного цифрового пространства. Этот проект, реализуемый, в частности, в регионах, является важной платформой для того, чтобы будущие поколения росли в безопасной цифровой среде.

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